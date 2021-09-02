Windows 11 İçin Yeni Karar: Desteklenmeyen PC'ler "Kapı Dışarı" Ediliyor

Microsoft'un Windows 11 için minimum gereksinimlerle ilgili iletişiminin şu ana kadar bazı karışıklıklara yol açtığını söyleyebiliriz. Firma, işletim sistemi için minimum gereksinimler konusundaki tutumunu netleştirmek, sorunlu PC Health Check uygulamasını düzeltmek ve daha eski CPU'ları ve Güvenilir Platform Modülü (TPM) 2.0'ı olmayanları desteklememek gibi bazı adımlar atarak tepkilere karşı kendini hazırlamak zorunda kaldı. Hatta firma, Windows 11'in genel kullanılabilirlik tarihini 5 Ekim olarak duyurmanın yanı sıra, belirli 7. nesil işlemcilerin de en son işletim sistemine yükseltilmesine izin vermek için gereksinimlerini bir kez daha güncelledi.
Ama şimdi yeni bir gelişme daha yaşandı. Insider Programı aracılığıyla desteklenmeyen cihazlarda Windows 11'in keyfini çıkaranların, Microsoft'un bu sistemleri programdan çıkarmaya başladığını bilmekten mutsuz olacakları kesin. Bazı kullanıcılar tarafından bildirildiği üzere, işletim sistemini uyumlu olmayan bilgisayarlarda çalıştıran kişiler artık Windows Update aracılığıyla aşağıdaki bildirimi görüyor:
"Bilgisayarınız Windows 11 için minimum donanım gereksinimlerini karşılamıyor. Cihazınız Windows 11'de Windows Insider Programına katılmaya uygun değil. Sürüm Önizleme Kanalında Windows Insider Programına katılmak için lütfen Windows 10'u yükleyin."
Muhtemelen bu, desteklenmeyen cihazları olan kişilerin sıradaki Windows 11 Insider derlemelerini alamayacağı anlamına geliyor.
Açıkçası bu kararın ve uyarının tamamen beklenmedik olduğunu söyleyemeyiz. Insider Programı Kıdemli Program Yöneticisi Brandon LeBlanc'ın belirttiği gibi, Microsoft 24 Haziran'da Windows 11'i tanıttığında, işletim sistemi için minimum donanım gereksinimlerini karşılamayan bilgisayarların yüksetmenin final sürümünü alamayacakları söylenmişti. Dev Channel'dakilerin ise yalnızca Windows 11'in genel kullanıma sunulmasına, yani 5 Ekim'e kadar derleme almalarına izin veriliyor ve ardından Windows 10'a geri dönmeleri gerekecek.
Şu anda Windows 11 için minimum donanım gereksinimleri, cihazınızın listelenen AMD, Intel veya Qualcomm işlemcilerden birine, 4 GB RAM'e, 64 GB depolama alanına, UEFI ve Güvenli Önyükleme özellikli bellenime, TPM 2.0'a, WDDM 2.0 sürücülü DirectX 12 veya üstü ile uyumlu bir grafik kartına ve çapraz olarak 9 inçten büyük 720p ekrana sahip olması şeklinde.
Microsoft, Insider Preview'dan desteklenmeyen donanımı kaldırıyor olsa da, firmanın meraklıları için hala bir giriş yolunu açık bıraktığını belirtmek de fayda var. Temel olarak, eğer PC'nizde TPM 1.2, 64 GB depolama, 4 GB RAM ve çift çekirdekli bir CPU bulunuyorsa, ISO'ları kullanarak Windows 11'e güncelleme yapabilirsiniz. Ancak bu "desteklenmeyen durumda" çalışan makineler güvenlik güncellemelerini alamayacak...
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