Zoom Görüşmelerine Porno ve Şiddet Şoku

Siber zorbalar, son günlerin popüler uygulaması Zoom ile yapılan görüşmeleri, porno ve şiddet içerikli görüntülerle hedef almaya başladılar.

Zoom Görüşmelerini Gözlerine Kestirdiler!

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), siber zorbaların okullar ve şirketler tarafından yapılan Zoom video konferanslarını hedef aldığını söyledi.

Saldırganların videolu görüşmelere katılarak porno, küfürlü ve nefret içerikli videolar gösterdiği söyleniyor. Corona virüsü nedeniyle son günlerde videolu görüşmelerin sıkça kullanıldığını biliyoruz. Bunun farkında olan saldırganlar, öğrencileri ve çalışanları gözlerine kestirmiş durumdalar.

Saldırıların şu ana kadarki etkileri kısıtlı olsa da, küresel salgından zaten yeterince etkilenen şirketlerin işleri, bu yaşananlar karşısında daha da aksayabilir.

FBI, bu tür kazalardan korunmak için sanal toplantıları ve sınıfları herkese açmamanızı, Zoom konferans bağlantılarını sosyal medyada paylaşmamanızı, ekran paylaşımı ayarlarını yönetmenizi, Zoom istemcilerini güncel tutmanızı öneriyor.

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