Zoom'a Süper Bir Hizmet Geliyor: Yeni Satın Alma İlk Sinyali Verdi!

Zoom, makine öğrenimi tabanlı gerçek zamanlı çeviri konusunda uzmanlaşmış bir Alman girişimi olan Karlsruhe Bilgi Teknolojisini satın almaya hazırlanıyor. Anlaşmanın finansal şartları paylaşılmadı, ancak iş birliğinin amacının Zoom'a makine çevirisi özellikleri eklemek olduğu duyuruldu. Zoom, bundan sonra Almanya'da bir araştırma ve geliştirme merkezi de kurabileceğini söyledi.
Zoom'da ürün ve mühendislik bölümü Başkanı Velchamy Sankarlingam, "Kullanıcılarımıza yeni hizmetler sunmanın ve toplantı verimliliğini artırmanın yeni yollarını sürekli arıyoruz ve makine çevirisi çözümleri, dünya genelindeki Zoom müşterileri için platformumuzu geliştirmede kilit rol oynayacak" dedi.
Bu gelişme ile birlikte, zamanda Zoom'a gerçek zamanlı çeviri özelliğinin de gelmesini bekleyebiliriz. Ama bunun ne zaman olacağını kestirmek şu an için mümkün değil.
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