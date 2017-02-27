ZTE Blade V8 Lite ve V8 Mini Tanıtıldı, İşte Özellikler
ZTE, MWC 2017'de tanıttığı 2 yeni akıllı telefonuyla özellikle gençlere hitap ediyor!
ZTE, Mobil Dünya Kongresi'nde 2 yeni akıllı telefonunu tanıttı. Android işletim sistemli olan Blade V8 Lite ve V8 Mini, özellikle tasarımlarıyla gençlere hitap ediyor. Farklı renk seçenekleri ve metal kasalarıyla göze fazlasıyla hoş gelen telefonlardan Blade V8 Mini, çift arka kameraya da sahip. Arka yüzde 13 megapiksel ve 2 megapiksel değerinde kamera taşıyan V8 Mini, böylece çektiğiniz fotoğrafların odak noktasını sonradan değiştirebilme imkanı tanıyor. Öte yandan 3D Shooting, manüel mod, HDR ve çoklu kamera modunu barındıran telefon, 5 inç boyutunda bir ekranın da sahibi.
Blade V8 Mini, Snapdragon 435 işlemciden güç alıyor ve 2 GB RAM kapasitesini barındırıyor. Öte yandan 5 megapiksel ön kamerayı da üzerinde taşıyan telefon, 2800 mAh kapasitesinde bataryasıyla da günü çıkartacak gibi duruyor. Telefonun depolama kapasitesi ise 16 GB; elbette microSD kart slotu da telefonda mevcut. Son olarak Blade V8 Mini'nin kutusundan Android 7.0 Nougat ile çıkacağını da söyleyelim ve şimdi Blade V8 Lite'a geçelim.
Blade V8 Lite, Blade V8 Mini'nin aksine daha az heyecan yaratacak türden bir telefon modeli oluyor. Alt segmente konumlanan Blade V8 Lite, elbette bunun karşılığında ise uygun fiyatlı olarak gelecektir sanıyoruz.
5 inç boyutunda HD çözünürlüklü bir ekranın sahibi olan Blade V8 Lite¸5 megapiksel ön kamera, 8 megapiksel arka kameraya yer veriyor. MediaTek işlemciden güç alan telefon, 2 GB RAM ve 2500 mAh kapasitesinde bataryayı taşıyor. Öte yandan 16 GB depolama alanı da microSD kart desteğiyle birlikte bizlere sunuluyor.
Blade V8 Lite, Avrupa pazarında satışa sunulacakken Blade V8 Mini, Avrupa'nın yanı sıra Asya Pasifik bölgesinde de bulunacak. Şimdilik telefonlar hakkında fiyat bilgisi ise mevcut değil.
Ercan Uğurlu
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