ZTE Blade V8 Lite ve V8 Mini Tanıtıldı, İşte Özellikler

ZTE, MWC 2017'de tanıttığı 2 yeni akıllı telefonuyla özellikle gençlere hitap ediyor!

ZTE Blade V8 Lite ve V8 Mini tanıtıldı!

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