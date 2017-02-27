ZTE'den "Dünyanın En Hızlı Telefonu"
Çinli üretici ZTE, dünyanın en hızlı 5G telefonunu, hiçbir şey göstermeden böyle tanıttı!
MWC 2017'nin en ilginç duyurularından biri, dünyanın en hızlı 5G telefonunu ürettiğini iddia eden ZTE'den geldi. Ancak bahsedilen telefonun ne bir kasası var, ne de piyasaya sürülme ihtimali.
ZTE'ye göre ZTE Gigabit, 5G'nin müthiş hızlarına ulaşan ilk telefon. Konsept cihaz, satın alabileceğiniz bir telefona dönüşmeyeceği için çok fazla heyecanlanmanıza gerek yok. Telefonun 1Gbps hızlarına, bir başka deyişle şu anki akıllı telefonların 10 kat indirme hızına ulaştığı anlaşılıyor.
Göremediğimiz ZTE Gigabit'in teknik özellikleri arasında Qualcomm'un X16 modemi var ve bu sayede "taşıyıcı birleştirme" yeteneğine sahip. 4x4 MIMO anten teknolojisi ve 256-QAM modülasyonuyla cihaz, işlemci olarak Qualcomm'un Snapdragon 835 yonga setini kullanıyor.
Herhangi bir telefon göstermeden bu duyuruyu yapan ZTE, telefonun "bir veya iki sene içinde" ticari hale geleceğini iddia etti. Yani teknoloji, gelecekteki ZTE Axon'lardan birinde yer alabilir.
ZTE'ge göre bu telefon, "4G LTE ağına kıyasla veri işlemede üç kat daha güçlü". Firma, 1Gbps'nin gelecekte 5G ağlarının standardı haline geleceğini ve "akıllı cihazlardaki mobil deneyimlerin tasavvur edilemez seviyelere ulaşacağını" söylüyor.
Ancak 5G'yi MWC'nin dışında kullanabilmek için 2018'i beklememiz gerekecek.
Zeynel A. Öztürk
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