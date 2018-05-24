Zuckerberg, AB Görüşmesini Ciddiye Almadı

Avrupa Birliği ile görüşen Facebook CEO'su Mark Zuckerberg'e yönelen bir çok soru, yine cevapsız kaldı!

Zuckerberg, AB Görüşmesini Ciddiye Almadı

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