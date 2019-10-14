Zuckerberg, En Büyük Sorunu Açıkladı!
Facebook kurucusu Mark Zuckerberg, sağlık biliminin önündeki en büyük sorunu açıklarken, Amazon'dan Jeff Bozos'u görüşmeye çağırdı!
- Levent Öztürk
Facebook kurucusu Mark Zuckerberg, kısa süre önce yapılan bir tartışma toplantısı sırasında bulut bilişim masraflarının neden çok pahalı olduğunu sorguladı. Yönetici, özellikle Amazon'un bulut bilişim hizmeti AWS'den bahsederken, Jeff Bozos ile bu sorunu tartışmanın artık vakti gelmiş olabileceğini söyledi.
2015 yılında Zuckerberg ve eşi Pricilla Chan, kurdukları Chan Zuckerberg Initiative (CZI) ve Chan Zuckerberg Biohub, teknolojiyi sağlık, sosyal ve bilimsel araştırmaları ilerletmek için geliştirme amacını taşıyor. Facebook üzerinde Zuckerberg tarafından yönetilen bir canlı görüşmede araştırma merkezinin ortak başkanları Dr. Joseph DeRisi ve Dr. Stephen Quake, bilimsel gelişmenin genellikle bulut bilişim hizmetlerinin masrafları dolayısıyla gecikme yaşadığını söylemişlerdi. Zuckerberg de Biohub'ın toplantılarında yüksek AWS faturasının genellikle bir görüşme konusu olduğunu açıkladı; şu anda özellikle sağlık alanında araştırma gelişmelerinin en sorunlu noktalarının laboratuvar testleri veya deneyleri değil, bilişim ve veri tarafındaki masrafların yüksekliği olduğunu belirtti.
Biohub Facebook'tan milyarlarca dolarlık destek alıyor olabilir ama LinkedIn ortak kurucusu Reid Hoffman de büyük destekçilerin arasında yer alıyor. Ancak dünya genelinde diğer pek çok organizasyon ve araştırma laboratuvarı kaynak konusunda bu kadar şanslı değil ve Dr. Quake, bulut bilişim hizmetlerinin yüksek masrafının çoğunlukla aşılamaz bir engel olduğunu söylemekte.
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