Zuckerberg'in Şirket İçindeki Konuşması Sızdı
Büyüklüğüyle şaşırtan sızıntının içeriği çok şey söylemese de, Facebook çalışanlarıyla ilgili bir gerçeği gösteriyor olabilir!
Mark Zuckerberg, zaman zaman yaptığı açıklamalarla tartışmalara yol açabiliyor, bu açıklamalar dünyanın en büyük sosyal ağı Facebook'u nasıl yönettiği konusunda da kafalarda soru işaretlerinin oluşmasına yol açıyor.
2016'da Facebook'taki sahte haberlerin ABD seçimlerini etkilediğine dair haberlere "çılgın bir fikir" diyen Zuckerberg, Yahudi Soykırımı'nı savunanlarla ilgili "kasıtlı olarak yapmıyorlar" demiş ve daha sonra düşüncelerini açıklığa kavuşturmak zorunda kalmıştı.
Şimdi ise The Verge, Zuckerberg'in temmuzda çalışanlarına yaptığı konuşmaların sızdırılan yazılı ve sesli sürümlerini paylaştı. Konuşmalarda, Facebook'un diğer teknoloji devlerinin ayrılmasını isteyen demokratik başkanlık adayı Elizabeth Warren'ın adı geçerken Zuckerberg, Warren'ın başkan olması halinde firmanın tek parça kalabilmek için her şeyi yapacağını söylüyor.
Uzun süredir sergilediği duruşu koruduğu gözlemlenen Zuckerberg'in söylediklerinden önemli çıkarımlar yapmak mümkün gibi görünmüyor. Ancak konuşmanın sızmış olması, çalışanların Facebook'un yaptıkları konusunda endişeli olduklarını gösteriyor.
"Dünyayı birbirine yaklaştırmak" amacıyla karşımıza çıkan Facebook'un özellikle ABD seçimleri sırasında nefret söylemi ve yanlış bilgilerin kaynağı olması, çalışanların sosyal ağın birleştirmeye değil, bölmeye neden olduğunu düşünmesine yol açmış olabilir. Sosyal medya üzerinde çalışmalar yapan asistan iletişim profesörü Mike Horning, Facebook'ta "herkesi aynı hizaya sokmaya ve aynı şeyleri savundurmaya yönelik bir girişimin" açıkça var olduğunu düşünüyor.
Facebook içerisinde yıllar içinde çeşitli bilgiler sızsa da, neredeyse hiçbiri Salı günü sızanlar kadar kapsamlı değildi. Bununla birlikte Faceboook'un rakiplerinin de sızıntılardan etkilenmediği söylenemez. Google'ın üst düzey yöneticilerinin Trump'ın seçilmesinden yakındığı bir toplantı, muhafazakar web sitesi Breitbart'ta yayınlanmıştı.
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