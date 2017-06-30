Özetle

Sonuç olarak GT 1030, incelemenin bütününde söylediğimiz gibi, entegre grafik işlemciye iyi bir alternatif olarak görebileceğiniz bir ekran kartı oluyor. Güncel teknolojiyi uygun fiyatla sunmasıyla, entegre grafikten bir üst basamağa çıkmak isteyenler gönül rahatlığıyla tercih edilebilirler.

Kimler Almalı

GALAX GeForce GT 1030, entegre grafik işlemciden daha iyi bir performans almak isteyen, ofis yazılımları, Photoshop ve Premier ile çalışan ve MOBA türü oyunları oynayanlara uygun.

GALAX GeForce GTX 1030 EXOC Extreme ekran kartı oyuncular için yeterli mi? Test ettik!

NVIDIA'nın Pascal mimarisinin en küçük ve giriş segment üyesi GT 1030, daha önce incelediğimiz Pascal ailesinin babalarından sonra test sistemimize konuk oldu. Elbette elimizdeki kart, direkt olarak oyunculara önerilen bir kart olmuyor. Daha çok ofis yazılımları ile uğraşan, grafik programları çalıştıran ancak bunun yanında oyuna da yabancı olmayanlar için önerilebilecek olan GT 1030, entegre grafik işlemciye iyi bir güncelleme olarak önümüze geliyor. Yani baştan söyleyelim, elinizde GT 750Ti veya 950 ekran kartı modelleri varsa, bu grafik kartına geçiş sizin için pek de anlam taşımayacak. Ha, eğer entegre grafik işlemciye ucuz fiyatla iyi bir güncelleme yapmak istiyorsanız, o halde GT 1030 size göre olacaktır.

NVIDIA'nın 14nm mimarili Pascal ailesinde yer alan GT 1030 için, güncel teknolojiyi sunan en ucuz kart diyebiliriz. Şu an piyasada 300 TL civarındaki fiyatlarla farklı markalar altında bulunabilen GT 1030, bize Galax markasının yorumuyla ulaştı. Referans tasarıma kıyasla hafif bir hız aşırtma uygulanan karta şimdi daha yakından bakalım.

Ucuz fiyata güncel teknoloji

Galax GeForce GT 1030, çok küçük boyutlarda bir kart. Kompakt boyutuyla tek slot işgal eden kart, beyaz renkli gövdesi ve üzerinde yer alan minik fanıyla göze hoş görünüyor ve bu görüntüsüyle, bize eski AGP kartları hatırlatıyor.

Üzerinde herhangi bir güç girişi bulundurmayan kart, bağlantıları arasında ise HDMI ve DVI portlarına yer veriyor. Buradaki HDMI portu, 2.0b standardında. Böylece 4K çözünürlükte görüntü alabiliyorsunuz.

Kartın teknik altyapısından hızlıca bahsedecek olursak, GT 1030'da 384 CUDA çekirdeğinin yer aldığıyla başlayabiliriz. 1252 MHz standart saat hızı sunan kart, 1506 MHz arttırılmış saat hızına erişebiliyor. Kart, 2 GB kapasitesinde GDDR5 bellekleri kullanılıyor ve 64-bit bellek arayüzü genişliği sağlıyor. GT 1030, bellek saat hızıyla da 3000 MHz sunuyor bizlere. Kart için tavsiye edilen güç kaynağı 300 watt olurken, kartın termal tüketim oranı ise 30 watt olarak gösteriliyor.

Vulkan API desteği sağlaması önemli avantaj. Ayrıca OpenGL ve DirectX 12 desteği de GT 1030'da bulunuyor. Ancak VR, Ansel ve G-Sync desteği arıyorsanız bu kartta tabii ki bunları bulamayacaksınız. GeForce Experience'i ise desteklediğini söyleyelim.

Performans

Dediğimiz gibi elimizdeki GT 1030, üst gömlek oyunlardan çok ofis programları, grafik yazılımları için tercih edilecek, ayrıca hafif sıklet oyun oynama ihtiyacını giderecek bir kart oluyor. Bu noktada gerek Photoshop'ta gerek Premier'de entegre grafik işlemciye kıyasla daha yüksek performans sağlayabilen kart, elbette burada da Intel'in yeni nesil Kaby Lake platformunu değil, selef mimarileri hedefliyor. Zira Kaby Lake altyapısına ait dolgun bütçeli bir sistem topladıysanız, zaten ona uygun bir ekran kartı da almışsınızdır. Bu kartın hedefi, eski sistemine güç katmak ve düşük bütçeli sisteminden daha fazla faydalanmak isteyen kullanıcılar oluyor.

İsterseniz şimdi test sonuçlarına geçelim ve Galax GeForce GT 1030'un gerek Benchmark gerek oyun içi testlerinde nasıl bir performans sergilediğini hep birlikte izleyelim. Yaptığımız testlerde Unigine Heaven Bencmark ve Valley Benchmark'ta grafik ayarlarını Yüksek olarak belirlediğimizi bu noktada belirtelim. Yine oyun içi testlerde de bu kez DOOM, HITMAN ve GTA V senaryolarını takip etmiyoruz elbette. Zira GT 1030, daha çok MOBA türü oyunlara yatkın bir kart. O nedenle biz de testlerimizde Player Unknown's BattleGround, Zula, Metin2 ve League of Legends üzerinde durduk. Şimdi sonuçlara bakalım, ardından değerlendirmeye geçelim.

Benchmark ve gerçek zamanlı oyun performansları için hemen yukarıdaki inceleme videomuzu izleyebilirsiniz.

Değerlendirme

Galax GeForce GT 1030, sizin de videoda gördüğü gibi özellikle Zula, Metin2 ve League of Legends gibi türevi oyunlarda 60 FPS'lik bir sonuç üretiyor. Bu anlamda eğer bu tür oyunları oynuyorsanız işinizi fazlasıyla görecektir. Öte yandan Player Unknown's BattleGround performansı pek iç açıcı olmuyor ne yazık ki. Zira bildiğiniz gibi bu oyun bir hayli zengin detaylara sahip. Grafik detaylarını orta seviyede tuttuğumuzda, 25 – 30 FPS'leri ancak alabildiğimiz oyun, yine de entegre grafik işlemciyle karşılaştırıldığında oynanabilecek seviyede olmasıyla GT 1030 farkını bizlere gösteriyor.

Eğer bu oyunda biraz daha iyi performans görmek istiyor ve onun yanında HITMAN, DOOM, CS:GO gibi oyunlarda da rol almak istiyorsanız o halde 1050Ti seviyesine çıkmanızı öneriyoruz. Burada da yine Galax ve Zotac markalarının 1050Ti modellerini radarınıza alabilirsiniz. Hatırlarsanız daha önce her iki kartı da incelemiştik.

Galax GeForce GT 1030 EXOC Extreme Teknik Özellikleri Ürün Modeli Galax GeForce GT 1030 EXOC Extreme Ürün Türü Ekran Kartı CHIP Online Notu 82 Üretici GALAX Teknik Detaylar GPU Mimarisi Pascal CUDA Çekirdeği 384 Standart Saat Hızı 1252 MHz Artırılmış Saat Hızı 1506 MHz Bellek 2GB GDDR5 Bellek Saat Hızı 3000 MHz Bellek Arayüzü Genişliği 64-bit Bellek Bant Genişliği 48 GB/s Bağlantılar 1 x HDMI 2.0b, 1 x DVI Güç Bağlantısı Yok Tavsiye Edilen Güç Kaynağı 300 Watts Thermal Design Power (TDP) 300 Watts Uyumluluk DirectX 12, Vulkan, OpenGL 4.5 Boyutlar 162 x 121 x 22 mm

Alternatifleri

GALAX GeForce GT 1030'a alternatif olarak Nvidia GeForce GTX 1050Ti'yı önerebiliriz.