Özetle

Sony FDR-X3000R'nin fiyatı ise 1915 TL dolaylarında. Ucuz olmadığı kesin, özellikle karşısında GoPro Hero5 Black varken fiyatı biraz daha aşağı çekilebilir diye düşünüyoruz.

Sony FDR-X3000R, kompakt boyutlarda, başarılı 4K çekim yeteneği sağlayan ve bunu zengin aksesuar seçeneği ile birleştirerek kullanıcılara sunan bir aksiyon kamerası olarak üzerine düşen işi gayet güzel şekilde yerine getiriyor. Aksesuarlardan ikisini kutuda getirmesi de önemli avantaj. Kamerayı telefonunuzdan kontrol edebileceğiniz PlayMemories uygulaması da oldukça etkileyici. Ayrıca Action Cam Movie Creator üzerinden videolarınızı derlerken, videoya GPS verilerinizi de ekleyebiliyorsunuz. Bu anlamda kameranın seçenekleri oldukça geniş.

Kimler Almalı

Geniş seçenekler sunan ve 4K kayıt yapan bir aksiyon kamera arayanlar, Sony FDR-X3000R modelini tercih edebilirler.

Yaz geçmiş olabilir fakat Sony'nin FDR-X3000R aksiyon kamerası kışa da hazır! Peki, neler sunuyor?

Artık tüm aksiyon kameralarında 30 FPS'de 4K çözünürlük görebiliyoruz. Bunlardan biri de elimizdeki Sony FDR-X3000R aksiyon kamerası oluyor. Ancak listede GoPro Hero5 Black de bulunuyor. Sony'nin bu modelde iddiası ise, tüm çözünürlüklerde ve kayıt modlarında çalışan Optical SteadyShot görüntü sabitleme yöntemi.

Zeiss Tessar geniş açılı lens ve Sony'nin A7 kameralarında da bulunan BIONZ X işlemci ile birleşen X3000R, geniş aksesuar seçeneği ile de göz dolduruyor. İster sualtında, ister su üstünde her çeşit senaryoda kullanabileceğiniz bu aksesuarlarla kullanım alanını zenginleştiren X3000R, kutu içeriğinde bunlardan önemli olan ikisini sunmasıyla da avantaj sağlıyor.

Kutu içeriğinde sualtı çekimler için muhafaza kabını sunan Sony, ayrıca video kaydını canlı izlemeniz için bir uzaktan kumanda da veriyor. Bunu bir saat gibi kolunuza takabiliyor ve çektiğiniz görüntüleri anlık izleyebiliyor ve kamerayı yönetebiliyorsunuz. Elbette bunun yerine akıllı telefonunuza yükleyeceğiniz PlayMemories uygulamasını da seçebilirsiniz.

Tasarım

Boyutlarıyla oldukça kompakt olan X3000R, yalnızca 114 gram ağırlığında olmasıyla da avantajlı. Hemen üst kısımda kayıt ve güç tuşunu görüyorsunuz. Arka yüzdeki kilidi açarak sol tarafta bir kapak altında saklanan NP-BX1 bataryayı çıkartmanız mümkün. Yine arka sağ taraftaki kapak altında da HDMI çıkışı, Multi microUSB yuvası ve mikrofon girişini bulabiliyorsunuz.

X3000R'ın sağ tarafında ise minik bir ekran, menü tuşu ve komut tuşları bulunuyor. Burada yer alan N işareti ise, kameranın NFC destekli olduğunu bizlere gösteriyor. Yani bu kamerayı NFC destekli telefonunuza yaklaştırdığınızda, hemen bağlayabiliyorsunuz.

X3000R ile kayıt yapmanız için bir microSD karta ihtiyacınız var. Bu giriş de kameranın alt kısmındaki kapak altında yer alıyor.

X3000R ile beraber gelen Live View ekran ile kamera ile yaptığınız çekimleri anlık olarak izleyebiliyorsunuz demiştik. Kutu içeriğinde bir saat kayışı aparatı ile birlikte gelen bu ekran, dilerseniz Sony'nin farklı aksesuarları ile de kullanılabiliyor.

Kutudan çıkan bir diğer aksesuar olan muhafaza ise, 60 metreye kadar dalış yapmanıza olanak tanıyor.

Performans

X3000R ile Full HD'de 60 kare, 4K'da ise 30 kare kayıt yapabiliyorsunuz. Ayarlarda farklı modlar mevcut. Bunlardan 120 kare ağır çekim, timelapse, seri çekim, sualtı veya normal kayıt gibi seçenekleri belirleyebiliyor, dijital zumu açıp kapatabiliyorsunuz. Kameranın pil ömrüne de değinecek olursak, 4K kalitede 40 dakika kadar kayıot yapabildiğini söyleyebiliriz. Eğer Full HD kayıt yapacaksanız, bunun da 125 – 135 dakika civarında sürdüğünü söyleyelim. Yani kısaca pil ömrü için nispeten kısa diyebiliriz. Tabii ki bu senaryoda Wi-Fi üzerinden canlı akış yapıldığını da belirtmek gerek.

FDR-X3000R'nın çekim kalitesi için 4K canavarı diyebiliriz. 4K'da yaptığımız video çekimlerinde renklerin canlılığı ve keskinliği kendini belli ediyor. 3x zum yeteneği ise yine gayet başarılı. Öte yandan görüntü sabitleme tekniğinin de altını çizmek lazım. Çekim sırasında hareketleri yumuşak kılan bu özellik ile bozulmalar minimumda tutuluyor.

Full HD 60 FPS çekimde de yine tatmin edici kayıt yapan kamera, 60 kare hız ve görüntü sabitleme özelliği birleştiğinde son derece yumuşak çekim yapmasıyla da beğenimizi kazandı. Ancak kameranın düşük ışık koşullarında grenler ürettiğini de söylemek lazım.

Bu arada X3000R ile timelapse videolar da kaydedebiliyorsunuz. Biz de buna istinaden yaklaşık 150 dakikalık bir timelapse videosu kaydettik.

Sony FDR-X3000R ile yaptığımız çekimleri, hemen yukarıdaki videomuzu izleyerek görebilirsiniz.

Sony FDR-X3000R Action Cam Teknik Özellikleri Ürün Modeli Sony FDR-X3000R Action Cam Ürün Türü Aksiyon Kamerası CHIP Online Notu 81 Üretici Sony Firma Sony Eurasia (216) 633 98 00 Teknik Detaylar Sensör 1/2,5 tipi (7,20 mm) Exmor R CMOS Efektif Piksel Yaklaşık 8.2 megapiksel Objektif ZEISS Tessar Diyafram Açıklığı f/2.8 Odak Uzaklığı f= 17 mm (GENİŞ), f= 23 mm (ORTA), f= 32 mm (DAR) Görüntü Sabitleme SteadyShot Deklanşör Hızı 1/30 – 1/10.000 (30 fps Görüntü İşlemcisi BIONZ X Bağlantılar Bellek kartı yuvası, Mikro HDMI çıkışı, Stereo mini jak, Çoklu/mikro USB terminali Boyutlar 29.4 x 47 x 83 mm Ağırlık 114 gram

Alternatifleri

Sony FDR-X3000R'ye alternatif olarak Gopro Hero 5 Black aksiyon kamerası da değerlendirilebilir.