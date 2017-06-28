Özetle

TP-Link Archer C20, uygun fiyatlı router çözümü olarak tercih edilebilir. 750 Mbps dolaylarında bir router arıyor ve 802.11ac standardından yararlanmak istiyorsanız Archer C20, ADSL modeminizle iyi bir ikili olacaktır.

Kimler Almalı

Ev veya ofis internet altyapısını yenilikçi bir router ile güçlendirmek isteyen ve uygun fiyatlı bir cihaz arayanlar TP-Link Archer C20'yi tercih edebilirler.

TP-Link Archer ailesinin orta segment üyesi Archer C20'ye yakından bakıyoruz.

TP-Link'in Archer ailesinin diğer modellerini de daha önce incelemiştik. Bu ailede üst seviye bağlantı hızları sunan ve ek teknolojilerle donalı modeller olduğu gibi, fiyatıyla uygun noktada duran ve yenilikçi bağlantı çözümü sağlayan ürünler de yer alıyor. Elimizdeki Archer C20 de bunlardan biri olarak kategoride kendine yer buluyor.

Archer C20, 149 TL fiyatla bulunabiliyor. Çift bant teknolojisini benimseyen router, ADSL modeminizle iyi bir ikili olacak ölçüde özellikler sunuyor. 802.11n ile geriye doğru uyumlu bağlantı desteği sunduğu gibi, 802.11ac bağlantı standardını da destekliyor. Böylece AC standardı bulunmayan ağınıza bu özelliği katabiliyorsunuz. Bu açıdan fiyat olarak değerlendirdiğimizde, fiyatıyla da satın alma aşamasında rahat tercih edilebilecek bir çözüm olduğunu söyleyebiliriz.

Çift bant desteği

Archer C20, 2.4GHz frekansında 300 Mbps'e kadar, 5GHz frekans bandında 433 Mbps'e kadar teorik hızlar sunuyor. Toplamda kabaca 750 Mbps olarak internet altyapınıza destek katacak olan cihaz, ağınızı genişletmek istediğiniz noktalarda işinizi görecektir.

Tasarımıyla da güzel görünen cihaz, renkli üst yüzeyi ve arkada yükselen 3 anteniyle kolay beğenilecek türden. Arkada yer alan bağlantıları arasında 4 adet 10/100 Mbps Ethernet portu bulunduran cihaz, yine burada WAN girişini de bulunduruyor. Cihazda herhangi bir USB bağlantısı ise yer almıyor.

Tether uygulaması

Archer C20'nin arabirimi, diğer modellerde de olduğu gibi oldukça kullanışlı. Arayüz üzerinde geniş seçenekler sunan cihaz, ayrıca Android ve iOS işletim sistemine sahip telefonlardan da kullanılabilmesi için Tether uygulaması desteğine sahip. Böylece gerekli ağ ayarlarını telefon üzerinden de yapılandırabiliyorsunuz.

TP-Link Archer C20 Teknik Özellikleri Ürün Modeli TP-Link Archer C20 Ürün Türü Router CHIP Online Notu 79 Üretici TP-Link Firma TP-Link (216) 548 11 32 Teknik Detaylar Standart IEEE 802.11a/b/g/n/ac Bağlantı Hızı 300Mpbs (2.4GHz), 433Mpbs (5GHz) Arabirim 10/100Mbps LAN (4 adet), 10/100Mbps WAN Anten 3 adet (harici) Buton WPS, Güç, Reset Frekans 2.4GHz, 5GHz Boyutlar 230 x 144 x 35 mm

Alternatifleri

TP-Link Archer C20'ye alternatif olarak yine benzer ürünlerden Zyxel NBG6515 AC750 router'ı da tercih edebilirsiniz.