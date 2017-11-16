Özetle

TP-Link RE270K'nın fiyatı ise 345 TL dolaylarında. Cihazın fiyatı da fena değil. Zira menzil genişletici ve akıllı prizi ayrı ayrı olarak da satın alsanız bu civarda bir fiyatı bulacaksınız. Böylece kompakt bir çözüm olarak rahatlıkla kullanılabilir.

TP-Link RE270K, sonuç olarak kullanışlı bir ürün oluyor. İki işi bir arada yerine getirmesi oldukça önemli. Böylece menzil genişletici veya akıllı priz alırken, aynı anda diğer bir işlevi de kazanmış oluyorsunuz. Her iki kullanım alanında da performanslı çalışan cihaz, özellikle akıllı priz kullanımında büyük kolaylık sağlıyor. Cihazın uygulama desteği de başarılı. Kolayca tüm ayarlara ulaşabiliyorsunuz.

Kimler Almalı

TP-Link RE270K, evinde veya ofisinde hem bir menzil genişletici hem de bir akıllı prize ihtiyacı olanlar için fazlasıyla uygun bir ürün.

Hem akıllı priz hem menzil genişletici olarak çalışan akıllı ev ürünü TP-Link RE270K incelemesi.

Bildiğiniz gibi TP-Link'in çok sayıda ürün grubu yer alıyor. Çoğunlukla modem ve router gördüğümüz markadan, farklı olarak akıllı ev ürünleri de görmeye başladık. Bunlar arasında yer alan akıllı prizler de fazlasıyla işe yarar ürünlerden biri oluyor. Hatırlarsanız daha önce Wi-Fi Smart Plug isimli bir ürün daha incelemiştik. Uzaktan erişebildiğiniz, yani prizdeki elektriği uzaktan açıp kapatabilmenizi sağlayan bu akıllı prizlere başka bir örnek olarak, bu defa elimizde TP-Link RE270K modeli bulunuyor. Yalnız bu ürünün tek işi akıllı priz olmak değil, aynı zamanda başka yetenekler de sergiliyor. Peki, nedir bunlar? Şimdi daha yakından bakalım.

Akıllı prizli Wi-Fi menzil genişletici

TP-Link RE270K, hem bir akıllı priz olarak görev yapıyor, hem de bir menzil genişletici olarak çalışıyor. Böylece iki işi bir arada yerine getiren cihaz, bu sayede cazibesini de arttırıyor elbette. Şimdi önce cihazın akıllı priz görevinden bahsetmemiz gerekirse, RE270K kabaca şu işi yapıyor:

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TP-Link RE270K'yı bir prize takıyor, ona da uzaktan kontrol etmek istediğiniz bir cihazın fişini takıyorsunuz. Bunun ardından telefonunuza TP-Link'in Kasa uygulamasını yüklemeniz gerekiyor. Android ve iOS tabanlı cihazlara indirebileceğiniz bu uygulama üzerinden prize bağlanıyor ve böylece artık bu prize bağlı cihazları, uygulama üzerinden kolayca kontrol edebilir hale gelebiliyorsunuz. TP-Link RE270K'nın kullanımı kabaca bu şekilde.

Cihazın bir diğer işlevi olan menzil genişletme ise, Wi-Fi router veya erişim noktası ile eşzamanlı çalışmasıyla sağlanıyor. Böylece evinizde veya ofisinizde, internet ağ menzilini genişletebilen cihaz, bunu üzerinde yer alan iki anteniyle güçlü şekilde yerine getirebiliyor.

TP-Link RE270K, yalnızca kablosuz bağlantıyı genişletmiyor, aynı zamanda kablosuz bağlantıyı kabloluya da taşıyabiliyor. Bunu da üzerinde yer alan Gigabit Ethernet portuyla yapan cihaz, böylece televizyon veya oyun konsolunuza kablolu internet altyapısı sağlayabiliyor.

Kolay kullanım & güzel tasarım

TP-Link RE270K, çok kolay bir kurulum ve kullanıma sahip. Akıllı telefon uygulamasını indirdikten sonra tüm işlevleri parmak ucunuza getiren cihaz, hem 2.4 GHz hem 5 GHz frekansları destekliyor. 5 GHz bant üzerinden 802.11ac kablosuz bağlantı standardını da destekleyen cihaz, bu sayede yeni nesil akıllı telefon ve dizüstü bilgisayarlara 5 GHz bant üzerinden internete taşıyabiliyor. Cihazın kablosuz transfer hızlarından da bahsedersek, 2.4 GHz bantta 300 Mbps, 5 GHz bantta 433 Mbps'e kadar teorik transfer hızları sunduğunu söyleyebiliriz.

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Elbette cihazın tasarımı da bir hayli önemli, zira yüksek ihtimalle sürekli göz önünde bulunan bir priz üzerinde duracak. Tasarım açısından estetik durduğunu söylemek mümkün. Fakat biraz fazlaca büyük olduğunu da öyle... Cihazın üzerindeki antenleri de açtığınızda, çok daha fazla alan kaplıyor. Antenlerin özel bir tasarımla şekillendirilmiş olması ise tabii ki cihazı estetik kılıyor.

TP-Link RE270K Teknik Özellikleri Ürün Modeli TP-Link RE270K Ürün Türü Ağ Adaptörü CHIP Online Notu 88 Üretici TP-Link Firma TP-Link (216) 548 11 32 Teknik Detaylar Standart IEEE 802.11b/g/n/ac Frekans 2.4 GHz, 5 GHz Anten Harici (2 adet) Uyumluluk Android 4.1 / iOS 9 veya üzeri Boyutlar 104 x 99 x 171 mm

Alternatifleri

Eğer menzil genişletici değil de yalnızca bir akıllı priz arıyorsanız, o halde size daha önce incelediğimiz TP-Link Wi-Fi Smart Plug HS110 modelini de tavsiye edebiliriz.