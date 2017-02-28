Media Markt'ta neler oluyor? Media Markt yeni nesil elektronik perakendeciliği ile liderliğe koşuyor. Peki, bunu nasıl yapıyor? En yetkili isimden öğrendik.

Media Markt'ta neler oluyor?

Media Markt yeni nesil elektronik perakendeciliği ile liderliğe koşuyor. Peki, bunu nasıl yapıyor? En yetkili isimden öğrendik.

28 Şubat 2017 18:03