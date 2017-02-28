Oynat Media Markt'ta neler oluyor? Media Markt yeni nesil elektronik perakendeciliği ile liderliğe koşuyor. Peki, bunu nasıl yapıyor? En yetkili isimden öğrendik.

Media Markt'ta neler oluyor?

Media Markt yeni nesil elektronik perakendeciliği ile liderliğe koşuyor. Peki, bunu nasıl yapıyor? En yetkili isimden öğrendik.

Tanınmış Elektronik market zinciri Media Markt geçtiğimiz günlerde bir basın toplantısı düzenleyerek en son gelişmeleri aktardı. Gerçekleştirdiği yeni nesil perakendecilik yatırımları ile müşteri memnuniyeti arttıran Media Markt, 2016 yılı oranlarıyla ciddi başarıya imza atmasının yanında, getirdiği yeni uygulamalarla da çokça konuşulacak gibi. Bizler de elbette basın toplantısındaki yerimizi aldık ve mikrofonumuzu Media Markt Türkiye İcra Kurulu Başkanı Yenal Gökyıldırım'a uzattık. Canlı yayın tekrarını hemen yukarıdan izleyebilirsiniz.

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