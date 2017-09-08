Geleceğin ses getiren oyununu yapmak mı istiyorsunuz? Oyun motoru yapımını Canlı Yayında mercek altına aldık.

Bir oyun motoru nasıl yapılır?

Geleceğin ses getiren oyununu yapmak mı istiyorsunuz? Oyun motoru yapımını Canlı Yayında mercek altına aldık.

Türkiye'de oyun motoru yapmanın zorlukları, oyun programcılığında doğrudan sıfırdan kodlama mı yoksa hazır game developer kitlerini mi kullanmak gerekir, bu konuya yöneleceklere tavsiyeler, imkanlar ve eğitimler...

Türkiye'de teknolojinin öncüsü Vestel'in katkılarıyla hazırlanan Chip TechTalk Canlı Yayınlarımızın bu haftaki konuğu Türkiye'de bu konudaki en uzman ağızlardan biriydi: Gamelab İstanbul Genel Müdürü Noyan Culum ile bu hafta Canlı Yayında oyun motoru yapımını enine boyuna irdeledik.