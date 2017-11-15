Sierra Nevada Corporation'ın Dream Chaser Uzay Uçağı, başarılı deneme uçuşuyla uzay yolculuğuna bir adım daha yaklaştı.

Uzaya bir adım daha yaklaştık

Sierra Nevada Corporation'ın Dream Chaser Uzay Uçağı, başarılı deneme uçuşuyla uzay yolculuğuna bir adım daha yaklaştı.

Sierra Nevada Corporation'a (SNC) ait Dream Chaser uzay uçağı atmosferik serbest uçuş denemesini başarıyla gerçekleştirdi ve uzay yolculuğu operasyonu için önemli bir adım atmış oldu.

Gerçek ölçekli Dream Chaser test uçağı, bir helikopterle kaldırılıp 3,810 metreden (12,500 ft) serbest bırakıldı ve California'daki Edwards Hava Kuvvetleri Üssü'ne otonom iniş gerçekleştirdi. Amerika'nın ilk uzay mekiği de ilk uçuş testini Edwards Hava Kuvvetleri Üssü'nde tamamlamıştı.