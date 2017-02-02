6GB RAM'li Galaxy S8 Geliyor; Ama Bize Değil!
Samsung, Galaxy S8'in 6 GB RAM'li bir modelini de geliştiriyor olabilir. Ama bu model için fazla heyecanlanmayın...
Aslında bu söylenti yeni değil. Samsung Galaxy S8 gündeme geldiğinden beri 6 GB RAM'le beraber tanıtılacağına yönelik söylentiler gündemde yer alıyordu. Benzer söylentiler Samsung'un önceki modeli Note 7 için de gündemde yoğun bir şekilde yer almıştı. Ancak telefonu 4 GB RAM ile görmüştük... Öte yandan yine Galaxy S8 için bir diğer iddia, telefonda 8 GB RAM olacağına yönelik. Ortaya çıkan yeni bir iddia ise, Galaxy S8'in çift modelle geleceği.
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Bilindiği gibi Twitter'da sızıntıların kaynağı olarak gösterilen @Evleaks gibi ünlü hesaplar bulunuyor. Bunlardan biri de Çin'den @mmddj_china isimli kullanıcı. Bu kullanıcının attığı tweet'e göre, Galaxy S8 çift modelle gelecek. Buna göre Galaxy S8, 4 GB ve 6 GB RAM alternatifleriyle bulunabilecek. Yine bununla beraber 64 GB ve 128 GB gibi iki farklı depolama kapasitesiyle de iki model farklılık yaratacak.
Konuya ilişkin gelen bir diğer önemli bilgi ise, bu iki modelin birden Avrupa ve Amerika'da yer almayacak olması. Söylenene göre, Galaxy S8'in 6 GB'lık versiyonu yalnızca Çin ve Güney Kore pazarında raflarda yer alacak. 4 GB'lık model ise diğer ülkelere açılacak. Elbette bunlardan hangisinin doğru olacağını 29 Mart'taki tanıtım etkinliğinde göreceğiz. Ama şimdilik, 6 GB'lık bir Galaxy S8 için fazla heyecanlanmamanızda yarar var...
Ercan Uğurlu
Okuyucu YorumlarıToplam 2 Yorum Giriş Yapın
10 gb olsa ne olck p clerde bile daha 4 gb yeterli fazla bile geliyor.en fazla 3 ram yeter oda 5 yıl için yeterli zaten insanlaırmız en fazla 3 yıl kullanıyor tlf sonra dğiştiriyorlar.
6 GB bütün her yere gelecek göreceksiniz.