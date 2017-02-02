6GB RAM'li Galaxy S8 Geliyor; Ama Bize Değil!

Samsung, Galaxy S8'in 6 GB RAM'li bir modelini de geliştiriyor olabilir. Ama bu model için fazla heyecanlanmayın...

6GB RAM'li Galaxy S8 Geliyor; Ama Bize Değil!

Okuyucu Yorumları

Toplam 2 Yorum

10 gb olsa ne olck p clerde bile daha 4 gb yeterli fazla bile geliyor.en fazla 3 ram yeter oda 5 yıl için yeterli zaten insanlaırmız en fazla 3 yıl kullanıyor tlf sonra dğiştiriyorlar.

6 GB bütün her yere gelecek göreceksiniz.

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