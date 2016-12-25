BlackBerry'nin Yeni Telefonu CES 2017'de Gelebilir

BlackBerry'nin, BlackBerry'ye ait olmayacak ilk telefonlarından beklenen haber, çabuk geldi!

BlackBerry'nin Yeni Telefonu CES 2017'de Gelebilir

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 
CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın

Günün En çok Okunanları
Volkswagen, Bu Aracı Geri Almadı!
Windows 10'dan Son Durum Raporu!
Kulaklık Markası Plantronics Artık D&R'larda!
BlackBerry'nin Yeni Telefonu CES 2017'de Gelebilir
Microsoft Edge İçin Yeni Yetenek!

En Çok İndirilenler
AntiVir - Avira Free Antivirus
CCleaner
Skype
AVG AntiVirus Free (32 Bit)
avast Free Antivirus 2016
İlginizi çekebilir