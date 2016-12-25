BlackBerry'nin Yeni Telefonu CES 2017'de Gelebilir
BlackBerry'nin, BlackBerry'ye ait olmayacak ilk telefonlarından beklenen haber, çabuk geldi!
BlackBerry ile Çinli firma TCL, geçtiğimiz günlerde BlackBerry markalı telefonların lisans hakkı üzerinde anlaşmışlardı. Bu anlaşma sonrasında, TLC'nin üreteceği ilk ürünlerin ne zaman geleceği merak konusuydu. Ve beklenen cevap geldi; yeni cihazları CES 2017'de görebiliriz.
TCL'nin basın bildirisine bakarak nasıl bir ürünle tanışacağımızı kestirmek pek mümkün değil. Yani firma, CES 2017'de yeni bir telefon tanıtmak yerine, gelecekteki cihazlarından da bahsedebilir. Ancak bizim umudumuz yeni bir BlackBerry görmek ve buna gerçekten şahit olabiliriz.
Ortaklığın CES 2017 planlarını tam bilmesek de, bildiğimiz TCL'nin kendine büyük hedefler koyduğu. Bu hedefler arasında Kuzey Amerika'da dördüncü sıradan "birinci sınıf portföy markasına" yükselmek var. Firma yaptığı açıklamaya göre, CES'te BlackBerry'nin şanını nasıl "yeni nesil akıllı telefonlara" taşıyacağının ipuçlarını verecek.
CES 2017'de BlackBerry şirketine ait olmayan, yeni bir BlackBerry veya BlackBerry'lerle tanışıp tanışmayacağımızı henüz bilmesek de, TCL'nin söyledikleri gelecekte üst seviye BlackBerry'lerle tanışacağımızı gösteriyor.
Zeynel A. Öztürk
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