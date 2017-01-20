Galaxy S7 Ve S7 Edge İçin Android 7 Güncellemesi geldi!

Samsung, Galaxy S7 ve Galaxy S7 Edge modelleri için beklenen Android 7.0 Nougat güncellemesini resmi olarak yayınladı!

Galaxy S7 ve S7 Edge'e Nougat geldi!

Okuyucu Yorumları

Toplam 5 Yorum

hani gelmemiş daha geldi dediniz

S7 edge nougat güncellemesi neden gelmedi

7.0 üzeri Güncelleme Gelecekti Yolda Düstü Galiba.Su isi Google Amca Yapsada Kurtulsak..

Halq yok bekliyorum sabirsizlikla

Kaç gün oldu bekliyoruz

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