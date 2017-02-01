iPhone 7, Apple'ı Düzlüğe Çıkardı!
iPhone satışlarında son bir senedir sıkıntı yaşayan Apple, yeni verilere göre iPhone 7 ile ortalığı kasıp kavurdu!
Apple, bir senedir gerileyen iPhone satışlarının ardından iPhone 7 ve iPhone 7 Plus sayesinde tekrar kendine geldi.
Firmanın açıkladığı 2017 birinci çeyrek verileri, geçen seneki aynı çeyrekteki 74,8 milyon iPhone'a kıyasla bu sene 78,3 milyona yükseldiğini söylüyor. Yüzde 5'lik bu artış, aynı zamanda Apple'ın kendi satış ve gelir rekorunu kırdığını gösteriyor. CEO Tim Cook'a göre Apple'ın çeyrekteki gelirleri, 78,4 milyar dolara ulaştı.
iPhone 7 ve iPhone 7 Plus'ın üç aydır mağaza raflarında durmasına şahit olan üç aylık birinci çeyrek döneminde iPhone satışları, önceki çeyreğin 45,5 milyon satışının üzerine yüzde 72 gibi bir büyüme kaydetti. Cook, iPhone 7'nin en popüler model olduğunu ancak iPhone 7 Plus'a olan talebin de çok güçlü olduğunu söyledi ve telefonun "şimdiye kadarki en popüler Plus modeli" olduğunu belirtti.
Çeyreğin kazananlarından Apple Watch da Tim Cook'a göre tüm zamanların birim ve gelir rekorlarını kırdı. Ancak firma, kaç Apple Watch sattığını açıklamadığı için satışların ne kadar iyi olduğunu bilmiyoruz. Cook, kablosuz AirPods kulaklıklarına olan ilgiden "çok hoşnut" olduklarını belirtirken bu başarının giyilebilir teknoloji alanındaki "muazzam potansiyele" işaret ettiğini söyledi. Son olarak Touch Bar'lı yeni MacBook Pro'nun çıkışının ardından Mac satışlarının biraz arttığı gözlendi.
Zeynel A. Öztürk
Okuyucu YorumlarıToplam 2 Yorum Giriş Yapın
%100 yalan fahiş fiyatı olmasa şimdi batmıştı... 7 gerçek anlamda fiyasko oldu...
Yalandır Yalan,sadece reklem kokuyor.