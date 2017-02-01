iPhone 7, Apple'ı Düzlüğe Çıkardı!

iPhone satışlarında son bir senedir sıkıntı yaşayan Apple, yeni verilere göre iPhone 7 ile ortalığı kasıp kavurdu!

iPhone 7, Apple'ı Düzlüğe Çıkardı!

Okuyucu Yorumları

Toplam 2 Yorum

%100 yalan fahiş fiyatı olmasa şimdi batmıştı... 7 gerçek anlamda fiyasko oldu...

Yalandır Yalan,sadece reklem kokuyor.

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