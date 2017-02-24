Kendi Kendine Yanan iPhone 7 Viral Oldu!

iPhone 7'nin kendi kendine dumanlar içinde kaldığını gösteren bu video, Apple'ı harekete geçirdi!

Kendi Kendine Yanan iPhone 7 Viral Oldu!

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