Kendi Kendine Yanan iPhone 7 Viral Oldu!
iPhone 7'nin kendi kendine dumanlar içinde kaldığını gösteren bu video, Apple'ı harekete geçirdi!
ABD'nin Arizona eyaletinden bir gencin paylaştığı, iPhone 7 Plus'ın dumanlar çıkıp yandığı bir video, bir anda viral hale geldi. Apple, gelişmeler üzerine "duruma göz attığını" söyledi.
Yaşadıkları karşısında "bu ne halt, şimdi?" diyen 18 yaşındaki Brianna Olivas'ın dumanlar içerisinde kalan telefonu, Çarşamba sabahı erkek arkadaşı tarafından videoya alındı. Olivias, Gizmodo'yla yaptığı röportajda patlamadan bir gün önce açılmayan telefonunu Sprint mağazasına götürdüğünü söyledi. Sprint çalışanı, Olivias'a "telefonu açtığında garip göründüğünü" ancak yaptıkları testlerde her şeyin yolunda olduğunu söyledi.
So my IPhone 7 plus blew up this morning ?? was not even using it, literally no explanation for this pic.twitter.com/sQ8CJt4Y69— Bree? (@briannaolivas_) 23 Şubat 2017
Olivas, telefonun ertesi sabah şarjdan çıkartılana kadar düzgün çalıştığını ancak daha sonra birden alev aldığını söylüyor. Genç, Apple'ın telefonu hemen değiştirdiğini ve sorunun kaynağını bulmak üzere testler yaptığını söylüyor. Bir Apple yetkilisi, Gizmodo'ya yaptığı açıklamada "müşteriyle iletişim içerisindeyiz ve araştırıyoruz" dedi.
Olivas, yaşadıklarından dolayı endişeye kapıldığını ve durumunun hiç bu kadar kötüye gitmediğini söylüyor. Genç, Apple'ın telefonun patlama nedeniyle ilgili bir hafta içerisinde kendisine bilgi sağlayacağını ekliyor.
Zeynel A. Öztürk
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