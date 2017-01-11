LG G6, 5,7 inç'lik Sıra Dışı Bir Ekranla Gelecek!
LG'nin bir sonraki amiral gemisi LG G6'da yer alacak ekran, bizzat LG'den gelen bilgilere göre biraz sıra dışı olacak!
LG G6 hakkındaki şimdiye kadarki dedikodular, telefonun 5,3 inç'lik bir ekran boyutuyla geleceğini söylüyordu. Ancak LG Display'in söylediğinde göre LG G6'da 5,7 inç'lik QHD LCD ekran göreceğiz.
Bunun anlamı, LG G6'nın 5,3 inç'lik LG G5'ten fark edilir derecede daha büyük ve LG V20'yle benzer boyutlara sahip olacağı. Ekran boyutunun dışındaki bir başka farklılık, yeni telefonun ekran oranının 18:9 olması. Yani LG G6'nın ekranı, çoğu telefondan daha "uzun" olacak.
QHD+ olarak adlandırılan panel, daha yüksek bir görüntü kalitesi sunacak. 1440 x 2880 çözünürlüğündeki ekran, 564 ppi piksel yoğunluğuna sahip olacak ve LG'nin in-Touch teknolojisi sayesinde dokunmatik sensörünü LCD hücresinin içerisine yerleştirecek ve bu sayede daha iyi bir performans sunacak. QHD+ ekranın güneş altında daha kolay göründüğü ve yüzde 30 daha az güç tükettiği söyleniyor.
LG G6'nın ekran çerçevesi, G5'e kıyasla yanlarda 0,2mm, altta ise 0,54mm daha küçük olacak. Dolayısıyla LG G6'nın ekran/gövde oranı, G5'ten daha yüksek olacak gibi görünüyor.
Açıklama LG'den gelmiş olsa da, bu ekranın LG G6'da kullanılacağının tam bir garantisi yok. Bazı kaynaklar, ekranın LG'nin "sonraki telefonunda" kullanılacağını söylüyorlar. Ancak raporun ilk sahiplerinden biri olan The Korea Herald, LG Electronics'in G6'nın bu ekranı kullanacağını özellikle belirttiğini iddia ediyor.
LG, G6'nın "çok yakın bir gelecekte" geleceğini söylediği için detayları yakında öğrenmiş olacağız.
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