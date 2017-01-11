LG G6, 5,7 inç'lik Sıra Dışı Bir Ekranla Gelecek!

LG'nin bir sonraki amiral gemisi LG G6'da yer alacak ekran, bizzat LG'den gelen bilgilere göre biraz sıra dışı olacak!

LG G6, 5,7 inç'lik Sıra Dışı Bir Ekranla Gelecek!

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