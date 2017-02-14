LG G6, V20'den Daha İyi Ses Verecek

LG G6, güncellenen ses yongası sayesinde LG V20'den bile daha iyi ses verecek!

LG G6, V20'den daha iyi ses verecek

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