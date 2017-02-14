LG G6, V20'den Daha İyi Ses Verecek
LG G6, güncellenen ses yongası sayesinde LG V20'den bile daha iyi ses verecek!
LG V20, sahip olduğu Quad DAC (dijital – analog dönüştürücü) sayesinde akıllı telefonlar arasında en başarılı ses çıkış performansını sunan modeller arasındaki yerini almıştı. V20'nin bu özelliği sayesinde kuşkusuz şimdi gözler –pek çok noktada olduğu gibi- bu anlamda da LG G6'ya dönmüş durumda.
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Özellikle son dönemde akıllı telefonlar arasında başarılı ses sağlayan modeller gördük. Bunlara sanıyoruz ki en başarılı örnek HTC 10 olacaktır. Akıllı telefonlar arasında ses çıkış performansı konusunda adeta disiplinleri belirleyen bir model olan HTC 10, bizler tarafından da bu anlamda çokça beğenilmişti. Benzer bir diğer hamleyi yine LG V20 ile yakın zamanda görmüştük. Elbette telefonun hoparlörler performansı tartışılır, ancak burada bahsettiğimiz konu kulaklıkla müzik dinletisi. Gelişmiş devre entegrasyonu ile bu anlamda ses bozulmalarını ortadan kaldıran LG, şimdi daha iyisini LG G6'da bizlere sunacak gibi. En azından gelen haberler buna işaret ediyor.
Söylenene göre LG G6'da, V20'de kullanılan ses devresi yenilenecek ve güncellenen Quad DAC ile üst düzey bir ses çıkış gücü sunulacak. Elbette bunda beraberinde getireceği (getirecek mi?) kulaklıkların da önemi bir hayli büyük. Eğer LG bunu da başarıyla uygularsa, müzikal anlamda öveceğimiz yeni bir telefonla karşılaşabiliriz. Hepsini MWC 2017'de göreceğiz.
Ercan Uğurlu
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