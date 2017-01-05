LG'den 29 İnç Ekranlı ve Kameralı Akıllı Buzdolabı!

LG, akıllı buzdolaplarını geliştirmeye bu yıl da devam ediyor. CES 2017'de tanıtılan yeni buzdolabı...

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