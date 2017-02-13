MacBook Pro'nun Kaby Lake Modelleri Sızdı
Gelecek MacBook Pro modellerinde Intel Kaby Lake işlemcilerin yer alacağı, son macOS beta'sındaki keşifle anlaşıldı!
macOS'un yayınlanan yeni 10.12.4 yazılım güncellemesi içinde, yeni cihazlara yönelik bir bilgi yer alıyor. Bunu ortaya çıkaransa, Apple'ın fan sitesi Pike's Universum. Burada yayınlanan bilgiye göre, Apple'ın gelecek MacBook Pro'larında aşağıdaki frekanslarda çalışacak Kaby Lake işlemciler yer alacak.
Kod numaralarıyla da sızan yeni MacBook Pro modelleri şimdilik Mac-B4831CEBD52A0C4C, Mac-CAD6701F7CEA0921 ve Mac-551B86E5744E2388 olarak biliniyor. Yeni Mac'lerin sahip olacağı işlemci özellikleri ise şöyle:
Mac-B4831CEBD52A0C4C – 2 yeni modelle gelecek olan 13 inçlik Touch Bar olmayan MacBook Pro, Turbo Boost ile 3400 MHz – 4000 MHz frekanslarında çalışacak.
Mac-CAD6701F7CEA0921 – 3 yeni modelle gelecek olan 13 inçlik Touch Bar'lı MacBook Pro'da, 3500/3700 ila 4000 MHz hızlarda çalışan işlemci yer alacak.
Mac-551B86E5744E2388 – 3 yeni modelle gelecek olan 15 inçlik Touch Bar'lı MacBook Pro'da da 3800/3900 ila 4100 MHz hızlarda çalışacak işlemci yer alacak.
Ercan Uğurlu
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