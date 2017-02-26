Nokia 6, 5 ve 3: Nokia'dan 3 Yeni Akıllı Telefon!

Nokia, 3310'un yenilenmiş modelinin yanında, üç de yeni Android'li akıllı telefonu tanıttı: Nokia 3, Nokia 5 ve Nokia 6...

Nokia 6, 5 ve 3: Nokia'dan 3 Yeni Akıllı Telefon!

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