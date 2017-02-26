Nokia 6, 5 ve 3: Nokia'dan 3 Yeni Akıllı Telefon!
Nokia, 3310'un yenilenmiş modelinin yanında, üç de yeni Android'li akıllı telefonu tanıttı: Nokia 3, Nokia 5 ve Nokia 6...
Nokia telefonlarının üretimini eline alan HMD Global, yeni Nokia telefonlarını MWC 2017'de tanıttı: Performans ve oyunlar konusunda iddialı olan Nokia 6, zarif bir akıllı telefon olan Nokia 5, ve uygun fiyatla sunulan Nokia 3.
Yeni Nokia akıllı telefonların tümü Android Nougat işletim sistemiyle çalışıyor. Her 3 telefonda da Google Assistant yer alıyor.
Nokia 6
5.5 inç FHD ekrana ekrana sahip olan Nokia 6, üç cihazın en iddialı olanı. Nokia 6'nın kasası 6000 serisi alüminyum bloktan üretilmiş. Snapdragon 430 işlemci, 3 veya 4GB RAM ile destekleniyor. Batarya kapasitesi ise 3.000mAh.
Arka kısımda 16MP'lik bir kameraya sahip olan telefonun ön kamerası ise, 8MP çözünürlük sunuyor.
Çift hoparlörlü akıllı ses amplifikatörü, kullanıcıların daha derin bir bas ve eşsiz netlik deneyimi yaşamalarını sağlarken, Dolby Atmos ilginç bir eğlence deneyimi sunuyor. Mat Siyah, Gümüş, Mavi ve Bakır olmak üzere dört renk seçeneği bulunan Nokia 6, bu yılın ikinci çeyreğinde kullanıcılarla buluşacak.
Nokia 5
Nokia 5, 5.2 inç IPS HD ekrana sahip (1.280 x 720).Yine Snapdragon 430 işlemciye sahip olan telefonda 2GB RAM bulunuyor. Arka kamera 13MP çözünürlük sunarken, ön kameranın sunduğu çözünürlük 8MP. Batarya kapasitesi, Nokia 6'da olduğu gibi 3.000mAh.
6000 serisi alüminyum tek bir bloktan oluşan kasa ile geliyor. Qualcomm Adreno 505 grafik işlemcisi ve Qualcomm Snapdragon 430 işlemciden gücünü alan Nokia 5, mat siyah, gümüş, mavi ve bakır olmak üzere dört renk seçeneğe sahip.
Nokia 3
Yine tek parça alüminyumdan üretilmiş çerçeve, 5 inç ekran (1.280 x 720) ve 8 MP geniş açılı ön ve arka kamera ile Nokia 3, kompakt bir kasada, yeterli bir akıllı telefon deneyimi sunuyor. MediaTek 6737 quad-core işlemci, 2GB RAM ile desteklenmiş. Batarya kapasitesi, 2.650mAH.
Nokia 3'ün gümüş beyaz, mat siyah, mavi ve bakır beyaz olmak üzere dört farklı renk seçeneği bulunuyor.
Yılan geri dönüyor
Nokia'nın dünyaca ünlü oyunu Yılan'ın (Snake) yeni sürümü, Facebook'un Instant Games deneyiminin bir parçası olarak Messenger ile kullanıcıların hayatına geri dönüyor. Yeni ücretsiz Snake oyunu, arkadaş gruplarıyla oynanmak üzere tasarlandı ve öncekine kıyasla daha da fazla keyif alınacak hale getirildi.
Piyasaya geri dönen Nokia hakkında bilgiler veren HMD Global'in CEO'su Arto Nummela şunları söyledi: "Nokia on yıllardır küresel olarak en simgesel ve tanınmış telefon markalarından biri olmuştur. HMD faaliyete geçtiğinden bu yana kısa bir süre içinde çok sayıda olumlu tepki aldık. Herkes bu sonraki dönem için heyecanımızı paylaşıyor. Bugünün tüketicileri her zamankinden daha fazla gelişmiş sezgilere sahip ve beklentileri daha yüksek; bu nedenle bizim için her zaman daha öncelikli olacaklar. Dünya standartlarındaki üreticileri, işletim sistemlerini ve teknoloji ortaklarını bir araya getirme konusundaki çabalarımız; ilk küresel akıllı telefon portföyümüzü Nokia ruhuyla, gururla duyurmamızı ve herkese en iyi deneyimi sunmamızı sağlıyor."
Tüm cihazlar 2017'nin ikinci çeyreğinde Hindistan, Orta Doğu, Afrika, Avrupa ve Asya Pasifik ülkelerinde temin edilebilecek.
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