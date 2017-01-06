Samsung'un iOS bilmecesi!

Samsung'un CES 2017'de yaptığı açıklama da, 1 yılı aşkın süredir iOS uyumu bekleyen Samsung kullanıcılarına derman olamadı!

Samsung'un iOS bilmecesi!

Okuyucu Yorumları

Toplam 1 Yorum

gereksiz vakit kaybı... SAMSUNG ürünleri ios kullanıcılarına fazla gelir...

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