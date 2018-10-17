CHIP Ekim/Kasım/Aralık 2018
40 yıllık deneyim ile harmanladığımız başka hiçbir yerde bulamayacağınız onlarca makalenin yer aldığı CHIP Ekim sayısını sakın kaçırmayın!
Bu ay sizlere yine dopdolu bir dergi hazırlamaya çalıştık. İlk bakışta kapaktan da farketmiş olacağınız üzere yazılar içinde güvenlik konusu ağırlıkta. Dergiyi incelemeye başladığınızda zaten bunu siz de fark edeceksiniz. Bunun bir sebebi var elbette. Türkiye dünya üzerinde Amerika ve Brezilya'nın ardından en çok siber saldırıya uğrayan 3. ülke ve ülkemizde herhangi bir Avrupa ülkesinden daha fazla zararlı yazılım bulunuyor. Bu da gösteriyor ki halen güvenliğimize pek önem vermiyoruz.
Dijitalleşmenin hızlanması ve güvenli olmayan tüketici alışkanlıkları nedeniyle Türkiye, siber suçluların gözünde kazançlı bir hedef haline dönüşmüş durumda. Bunu engellemek konusunda en sık kullandığınız sistemlerin üreticileri Microsoft ve Google her ne kadar çok fazla uğraş verse de kendinizi sizden başkasının koruması pek de mümkün değil. İşte bu yüzden bu sayımızda gerek mobil cihazlar gerek ise diğer mecralarda kendinizi korumanız için bilmeniz gereken her şeyi size aktarmaya çalışacağız. Ülkemize yöneltilen siber tehditlerin engellenmesi konusunda sizin de kullandığınız her sistemi güvenli hale getirip üzerinize düşeni yapacağınıza eminiz.
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Ezbere bilmeniz gereken 10 güvenlik ipucu
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