CHIP Ekim/Kasım/Aralık 2020 Bayilerde!

Alışkanlıkları değiştirmek kolay olmasa da teknolojinin her şeye bir çözümü var ve buna adapte olmamız gerekiyor. Aslında pandemi olmasaydı da zaten bu dönüşüme ayak uydurmamız gerektiği gerçeğini de unutmamak gerekiyor. Yani bu yeni yaşam biçimini çok da geçici olarak görmemek gerekiyor ve öğrenmekte fayda var. İşte bu yüzden biz de sizin için çok kapsamlı bir pandemide hayatta kalma rehberi olacak kapak konusu hazırlamak istedik. İşlerini uzaktan yürütmeye çalışanlar için çok faydalı olacağına eminiz.
Yeni nesil eğlence konsolları Xbox Series X/S ve PS5 için satın alma danışmanı, yeni Windows 2004 güncellemesi hakkında tüm bilmeniz gerekenler ve elbette ardı ardına piyasaya çıkan yeni ve güçlü cihazların karşılaştırmalı testleri de her zaman olduğu gibi sayfalarımızda yer alıyor. Bu sayıda sizler için ev/ofis'lere uygun hepsi bir arada yazıcılar, az yer kaplayan mini pc'ler, uygun fiyatlı AMD işlemcili dizüstüler ve iPhone SE karşısında 20'den fazla Çin'li akıllı telefon modelini test ettik. Yapay zeka, kuantum PC'ler ve birbirinden ilginç diğer teknoloji konularını keşfetmeyi ise size bırakıyoruz.
Corona'yı teknoloji ile yenmek
Corona tehdidine karşı koymak için hızla yüksek teknoloji çözümleri geliştiriliyor.
Evrende gezinen işlemciler!
Uzay boşluğunun zorlu koşullarında hayatta kalacak radyasyona dayanıklı işlemcileri ve belleği nasıl üretiyorlar?
Kuantum mucizesi
Olasılıkların en büyük rolü oynadığı kuantum bilgisayarlar nasıl programlanır?
A.I. danışmanı hatalı olursa!
Yapay zeka tahmini ile geleceğe bakmak da mümkün. Ama ya hata yaparsa?
Yeni nesilde hangi konsolu almalı?
Ödeyeceğiniz yüksek bedelin karşısında en iyisini seçebilmeniz için size yardımcı olmaya çalışacağız!
Akıllı telefondan biraz fazlası
Premium akıllı telefonların kameralar teknolojilerinin perde arkasına göz atıyoruz
Geleceğin fuarları nasıl olacak?
Her şeyi evden yapmaya alışacağımız bir gelecekte fuarların nasıl şekilleneceğini hayal etmeye çalışalım
Büyük yonga füzyonu
Yeni paket teknolojileri ile birkaç yonga doğrudan birbirine entegre ediliyor
Corona korsanlarının saldırıları
Siber suçluların pandemiyi nasıl kullandığını araştırdık.
Denedik: iPad Pro 12" 2020
iPad Pro ile gerçekten söylendiği gibi iş yapılabilir mi?
Geleceğin interneti nasıl görünecek?
Time Berners-Lee, interneti yeniden icat etmeyi amaçlıyor
Reklam şirketlerinden kaçış yok!
Reklam şirketleri internette sizi nasıl izliyor?
Facebook'un sonu mu geldi?
Tiktok'un yükselişi, Facebook'un sonunu getirebilir mi?
Aşırı güçlü teknoloji canavarları
Büyük internet devlerini durdurmak giderek zorlaşıyor
Kapak Konusu: Büyük Ev/Ofis Rehberi
Karantina için yazılım ve donanım, ekip içerisinde çalışmak, kontrol altında güvenlik ve eğlence
TeamViewer için püf noktaları
Bir bilgisayarı uzaktan kontrol etmek için mükemmel çözüm
Daha iyi video konferans için ipuçları
İşinize yarayacak yazılım, görüntü ve ışık ayarlarından birkaçını listeliyoruz
Test: Uzak Doğu iPhone SE'ye karşı
Apple'ın telefonu 20'den fazla Çinli rakibi karşısında ne kadar başarılı?
Yeni Windows 10
Sizin için Windows 10 sürüm 2004'ün en önemli yeniliklerini derledik.
Yeni PowerToys
Windows için geliştirilmiş konfor ve daha fazla özellik sunuyorlar
Test: AMD'nin mini notebook devrimi
Yeni AMD işlemcileri, Intel'in Comet Lake karşısında ne kadar iyi durumda?
Teknik Sözlük: AMD Ryzen Mobile 4000
VPN hizmetleri dayanıklılık testinde
VPN servislerinin vaadlerinin hangisini gerçekten tuttuğunu netleştiriyoruz
Masanız için PC dönüşümü
Giriş seviyesi fiyatına orta ölçekli performans veren PC topladık
Yeni yazılımları risk almadan deneyin
Sanal Windows makineleri veya sandbox yazılımları hakkında her şey!
Çok güçlü küçük kutular
Mini PC'ler "masaüstü" ve "mobil" cihazların en iyi özelliklerini birleştiriyor.
Test: Ev/ofis için hepsi bir arada yazıcılar
13 mürekkep püskürtmeli çok fonksiyonel cihazı test ettik
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