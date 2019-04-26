CHIP Nisan/Mayıs/Haziran
İnternet'te reklamlardan %100 kurtulmanın yolları, her keseye uygun PC toplama rehberi, 55" üstü 4K TV, gürültü engelleyici kulaklık testi bu sayıda!
Bu ay sizlere yine dopdolu bir sayı hazırladık. Kapakta gördüklerinize ek olarak içerde aynı çekicilikte daha onlarca konu yer alıyor. Bunlar içinde özellikle bu ay başladığımız "Geleceğe Hoş Geldiniz" yazı dizimizi de ilgiyle takip edeceğinize inanıyoruz. Yapay zeka ve algoritmaları konusunda en ilginç projeleri bu yazı dizisinde bulabileceksiniz.
"Yapay" Zeka!
Yapay zeka, henüz önemli kararları kendi başımıza vermekten kurtaracak kadar zeki değil!
Hack'lenmiş PC'ler para basıyor
Siber hırsızlar artık bilgisayarların işlemci gücünün peşinde
İş yerinde FIT kalın
Ergonomik işyerleri ve sağlık sorunlarını önleyici ofisler nasıl olmalı
CES 2019'dan yeni otomobil dünyası izlenimleri
Rahat, internete bağlı ve elektrikli: Otomobil üreticilerinin otomobil trendleri bunlar!
2019'un teknoloji trenleri
Teknoloji dünyasındaki devrim niteliğindeki yenilikleri sizler için derledik
Mobil dünyada neler oluyor?
Mobil Dünya Kongresinde hangi özellikler trend oldu
Unutulmak iyidir!
İnternette unutulma hakkı sadece AB ülkeleri ile sınırlı kalabilir
Veri güvenliği konusunda ABD ve AB çatışıyor
ABD dünyanın her yerindeki verilere erişmek istiyor. Ama AB aynı fikirde değil
Bloklar zincirlerden kurtulsun!
Nesnelerin interneti tarafında faydalı olabilir ama insan dünyasında hatayı affetmeyen bir rejime dönüşebilir.
Google, Microsoft'un açık hedefi
Microsoft tarayıcı tarafında Google'ı kendi teknolojisi ile vurmaya kararlı
Hacker Raporu 2019
Güvenlik uzmanlarının gösterdiği mevcut saldırı sistemleri hayrete düşürüyor
Akıllı bisikleti test ettik
VanMoof Electrified S2'nin akıllı olma sebebi üzerindeki Reset tuşu değil
Yeni Yazı Dizisi: Geleceğe hoş geldiniz!
Yapay zeka ve algoritmaları konusunda en ilginç projeleri karşınıza getiriyoruz
Su geçirmez mi? Emin misiniz?
Akıllı telefonların garanti koşulları altında yazan küçük yazıları okuyor musunuz?
Kapak Konusu: Tüm sistemler %100 reklamsız
Reklam amaçlı istenmeyen uygulamalardan kurtulmanın yollarını gösteriyoruz.
Test: 4K ile muhteşem görüntüler
En yeni 55" UHD televizyonları masaya yatırdık. Bu testi okumadan yeni televizyon almayın!
Windows ile ilgili tüm sorunlara veda edin
CHIP'in yedekleme çözümü ile tüm problemlerinizin üstesinden gelin
Mesajlaşma uygulamalarında güvenlik kontrolü
Sizler için en güvenli SMS veliahtlarını karşılaştırdık
Test: Rahatsız edilmeden müzik keyfi
Gürültü önleyici en iyi bluetooth kulaklıkları sizin için test ettik
Mycroft: Açık kaynak sesli asistan
Alexa, Siri ve Google Home'u boşverin. Kendi asistanımızı yapıyoruz
CHIP PC 2019
AMD'nin yeni CPU'ları işle artık uygun fiyata da performanslı PC'ler mümküm
UEFI problemlerinin tespit ve çözümü
Panik yapmayın. İpuçlarımız her türlü başlatma probleminizi düzeltecektir.
Test: Bileğinizdeki fitness hocası
Akıllı saatler mi akıllı bileklikler mi? Sizin için test ettik!
Oyun İnceleme
Resident Evil 2, RIOT, CrackDown 3, Far Cry New Dawn, Jump Force, Trials Rising, Anthem, Devil May Cry 5, Lego Movie 2, Division 2, Sekiro, Metro Exodus
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