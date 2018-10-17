CHIP Temmuz/Ağustos/Eylül 2018
40 yıllık deneyim ile harmanladığımız başka hiçbir yerde bulamayacağınız onlarca makalenin yer aldığı CHIP Temmuz sayısını sakın kaçırmayın!
CHIP, 40 Yaşında! Temmuz ayında CHIP'in 40. yılını kutluyoruz. Türkiye'nin en çok sevilen ve takip edilen teknoloji yayını olarak bu sayıda, 40 yıllık akıl almaz serüvenimizi anlattığımız yepyeni bir yazı dizisine başlıyoruz. Ayrıca bu sayıda doğru notebook bilgisayarı seçmek için 3 farklı bütçeye uygun mükemmel bir rehber ve 10Tb ve üstü diskler, alternatif arama motorları ve intel ile amd notebook'ları karşılaştırdığımız 3 farklı test yer alıyor. 40 yıllık deneyim ile harmanladığımız başka hiçbir yerde bulamayacağınız daha onlarca makalenin yer aldığı CHIP Temmuz sayısını sakın kaçırmayın.
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