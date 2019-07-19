CHIP Temmuz/Ağustos/Eylül 2019
Sosyal medyanın kaydettiği verilerinizi kurtarın, Android, IOS & Windows için daha hızlı çalışma ipuçları, telefon pilinizin ömrünü uzatın. Bu sayıda!
Teknoloji gündemini en çok meşgul eden konularda; neyin doğru neyin yanlış, hangi seçeneğin daha iyi olduğu konusunda kafalardaki soruları gidermek için özenle seçmeye çalıştığımız konular arasında son birkaç sayımızda olduğu gibi yapay zeka, internette mahremiyet ve kişisel verilerimizin güvenliği yine ağırlıklı olarak yer alıyor.
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