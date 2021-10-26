1 Kasım 2021 İtibarı İle Whatsapp Kullanamayacak Telefonlar

Zaman ilerledikçe, popüler uygulamaların desteklediği eski telefonlar da yavaş yavaş bu desteğin dışında kalmaktan kurtulamıyor. Tabii ki WhatsApp da bu uygulamalardan biri. WhatsApp geliştiricileri, bir çok eski cihaza yönelik desteğin, 1 Kasım 2021 tarihi itibarı ile kesileceğini doğruladı. Yani aşağıdaki listede göreceğiniz telefonlardan birine sahipseniz, ya WhatsApp'tan - hemen olmasa da - vazgeçmek zorunda kalacaksınız, ya da telefonunuzu değiştirmeniz gerekecek. Hemen olmasa da dememizin nedeni, WhatsApp'ın bu telefonlarda anında çalışmayı durdurmayacak olması. Ama bu telefonlar, artık güncelleme alamayacak ve bir süre sonra WhatsApp kullanılamaz hale gelecek.
Aslında aşağıdaki listenin bir temeli var. Bu da, Android kullanıcıları için Android 4.1 ya da daha yukarısı bir Android sürümü, iOS kullanıcıları içinse iOS 10 veya daha yukarı bir iOS sürümünün gerekiyor olması. Başka bir deyişle telefonunuz Android 4.1'den ya da iOS 10'dan daha eski bir işletim sistemi sürümüne sahipse, artık WhatsApp tarafından desteklenmeyecek. Bu sürümler için güncelleme almayan telefonlar otomatik olarak devre dışı kalacak. Güncellemeyi alsa da kurmayan kullanıcılar ise, yeni sürüme geçmek zorunda.
Peki bu durumda, WhatsApp desteğini kaybedecek olan telefonlar hangileri?
Whatsapp kullanamayacak telefonlar (1 Kasım 2021 İtibarı İle)
Samsung
- Galaxy Trend Lite
- Galaxy Trend II
- Galaxy SII
- Galaxy S3 mini
- Galaxy Xcover 2
- Galaxy Core
- Galaxy Ace 2
Huawei
- Ascend G740
- Ascend Mate
- Ascend D Quad XL
- Ascend D1 Quad XL
- Ascend P1 S
- Ascend D2
Sony
- Sony Xperia Miro
- Sony Xperia Neo L
- Xperia Arc S
LG
- Lucid 2
- Optimus F7
- Optimus F5
- Optimus L3 II Dual
- Optimus F5
- Optimus L5
- Best L5 2
- Optimus L5 Dual
- Optimus L3 II
- Optimus L7
- Optimus L7 II Dual
- Optimus L7 II
- Optimus F6 Enact
- Optimus L4 II Dual
- Optimus F3
- Optimus L4 II
- Best L2 2
- Optimus Nitro HD ? 4X HD
- Optimus F3Q
ZTE
- Grand S Flex
- V956
- Grand X Quad V987
- Large Memo
Diğer markalar
- The Alcatel One Touch Evo 7
- Archos 53 Platinum
- HTC Desire 500
- Caterpillar Cat B15
- Wiko Cink Five
- Wiko Darknight
- Lenovo A820
- UMi X2
- Faea F1
- THL W8
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın