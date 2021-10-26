1 Kasım 2021 İtibarı İle Whatsapp Kullanamayacak Telefonlar

WhatsApp, 1 Kasım 2021 tarihinden itibaren çok sayıda telefona destek vermeyi durduruyor. Peki ama hangi telefonlar, Kasım ayının ilk günü itibarı ile WhatsApp'a veda etmek zorunda kalacak?

WhatsApp bu ceplerde çalışmayacak!

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