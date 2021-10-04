1 Nisan Şakası Olarak Ortaya Çıkan Klavye, Sonunda Gerçek Oldu!

Programlama ya da yayıncılık çevrelerinde yıllardır bir şaka dönüyordu: Kodunuzu sıfırdan yazmak yerine, Stack Overflow forumlarına gidin ve başka bir programcının probleminizi çözdüğü yolu kopyalayın. Ya da bir yayını yönetiyorsanız, başka bir yayına girin ve yazıları olduğu gibi kopyalayarak kendi sitenize yapıştırın. CHIP Online içeriklerini, kaynak bile göstermeden kopyalayıp yapıştıran siteler gibi sitelerden bahsediyoruz...
Stack Overflow, işte bu durumu 1 Nisan şakasına dönüştürmüş ve insanlar sadece kopyalayıp yapıştıran düğmeleri olan bir cihaz olan The Key'i satın almadıkça sitesine ücretsiz erişimi sınırlayacağını söylemişti.
Ama şimdi bu şaka gerçek oldu. Klavye meraklısı Cassidy Williams ve özel klavye üreticisi Drop'un yardımıyla Stack Overflow'un gerçekten bu klavyeleri ürettirdiği ve 29 dolara satmaya başladığı ortaya çıktı. Klavye satışlarından elde edilen gelirin bir kısmı, Siyahi ve Latin kökenli kadınların teknoloji girişimcileri olarak başarılı olmalarına yardımcı olmak için kurulmuş, kar amacı gütmeyen Digitalundivided'a gidecek.
Stack Overflow'un içerik direktörü Ben Popper bir blog yazısında "İyi sanatçılar kopyalar, harika sanatçılar çalar, ancak en büyük sanatçılar kopyalar, sonra yapıştırır" diyerek "içerik hırsızları" ile adeta dalgasını geçti.
Stack Overflow, Nisan ayında yaptığı açıklamada, "Bir Yığın Taşması sorusunu ziyaret eden her dört kullanıcıdan biri, sayfaya girdikten sonraki beş dakika içinde bir şey kopyalar. Bu, 26 Mart ile 9 Nisan arasında 7.305.042 gönderi ve yorumda 40.623.987 kopyaya denk geliyor" demişti.
Aslında Stack Overflow'daki kodların kopyalanması oldukça yaygın bir durum. Asıl sorun, kendi içeriğini hazırlamaktansa hazır içerikleri olduğu gibi kopyalayıp yapıştıranlarda. Neyse ki artık, bu işi çok daha kolay yapabilecekleri özel bir de klavyeleri var...
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