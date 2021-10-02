EA, Battlefield 2042'de Hile Yapanın Gözünün Yaşına Bakmayacak

EA DICE, Battlefield 2042'de hile yapılmaması için ne tür önlemler alındığını açıkladı...

  • Ercan Uğurlu
Battlefield 2042'de Hile Yapan Yanacak

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