EA, Battlefield 2042'de Hile Yapanın Gözünün Yaşına Bakmayacak

Battlefield 2042 geliştirici ekibi DICE, yaklaşmakta olan oyun için hilekarlarla nasıl başa çıkacağına ilişkin raporunu açıkladı.
EA DICE, bir blog gönderisinde Battlefield 2042'nin "Positive Play" özelliklerini, Topluluk Sözleşmesini, Raporlama araçlarını ve "adil bir oyun alanı sağlamak" için uyguladığı Fair Play önlemlerini açıkladı. EA DICE, Battlefield 2042'nin hem beta hem tam sürümünde Easy-Anti Cheat aracını kullanacağını açıklarken, bu yöntem Apex Legends ve Star Wars: Squadragons gibi oyunlarda da kullanılmıştı. EA DICE, bu yöntemin oyuncuların gizliliği ve güvenliğini sağlamada etkili bir yöntem olduğunu garanti ediyor.
EA DICE, Battlefield 2042 içinde hile yapan bir oyuncunun tespit edilmesi durumunda, hile yapan oyuncunun anında oyundan atılacağını ve tüm platformlarında kalıcı olarak yasaklanacağının da altını çiziyor.
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