10 Dakikalık Şarjla 2 Saatlik Müzik Keyfi Sunan Kulaklık

Mcdodo Aktif Gürültü Engelleyici Kablosuz Bluetooth Kulaklık; üstün teknolojisi ve hafif tasarımıyla, kablosuz, özgür bir ses ve konuşma deneyimi sunuyor. Sade ve şık tasarımıyla da iddialı olan kulaklık, güç kılıfıyla 6 saat kullanım, 25 saat bekleme süresi sağlıyor.