10 Dakikalık Şarjla 2 Saatlik Müzik Keyfi Sunan Kulaklık

Mcdodo, Kablosuz Stereo Bluetooth Kulaklık'larıyla bambaşka bir ses ve kullanım deneyim yaşatıyor. Mcdodo HP-8010 modeli Aktif Gürültü Engelleyici Bluetooth Kulaklık, hem fiyatı hem de performansıyla piyasadaki dengeleri değiştirmeye aday.
6 dahili mikrofon
Tüm IOS, Windows ve Android cihazlarla tam uyumlu çalışan kulaklık, aygıtlara otomatik bağlanma özelliğiyle hayatınızı kolaylaştırıyor. Geniş diyafram bobini ile 'profesyonel ses kalitesi' sunan Mcdodo Bluetooth Kablosuz kulaklık, ultra hafif tasarımı ve uzun kullanım süreleriyle de benzersiz bir deneyim sunuyor. Mcdodo HP- 8010 Kulaklık, 6 dahili mikrofon kullanılan ENC işleviyle, dış mekan gürültüsünü tamamen yok edip, yüksek kalitede kusursuz konuşma ve müzik dinleme imkanı sunuyor.
Su geçirmez tasarım
Yüksek su geçirmezlik özelliğine de sahip olan kulaklık, 10 dakika şarj ile 2 saat müzik dinlemeyi desteklerken; akıllı optik aşınma sensörü sayesinde şarkıyı değiştirmek, duraklatmak ve ses ayarı yapmak için dokunmatik kontrol sağlıyor.
25 saat kullanım süresi
6 saat kullanım süresine sahip olan kulaklık, 1 saatte tam şarj oluyor ve kutusunda 25 saat boyunca kullanılabilir durumda kalıyor. Mcdodo Bluetooth kulaklık ve diğer ürünlere mcdodo.com.tr'nin yanı sıra Amazon, Hepsiburada, N11, Trendyol ve Gittigidiyor üzerinden de ulaşabilirsiniz.
HP-8010 Aktif ve Çevresel Gürültü Engelleyici Bluetooth Kulakiçi Kulaklık Fiyatı: 999 TL.
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