Elon Musk'ın Starlink'ine Hindistan'dan Büyük Darbe!

Hindistan, Elon Musk'ın uydu internet hizmeti Starlink'in, çalışma izni olmadan rezervasyon almasını yasakladı.

  • Levent Öztürk
Starlink'e Hindistan darbesi!

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