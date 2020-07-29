100 milyon yıldır deniz altında uyuyorlardı... Bilim insanları uyandırdı

Dinozorlar döneminden bu yana Pasifik Okyanusu'nun derinliklerinde uyumakta olan mikroplar laboratuarda yeniden canlandırıldı. Bazıları 100 milyon yaşında olabilir, bu durum onları dünyadaki en uzun ömürlü yaşam formları haline getirebilir.
DİNOZORLAR DÖNEMİNDEN
Japon bilim insanlarının açıklamasına göre dinozorların yaşadığı dönemden kalan küçük organizmalar Güney Pasifik'te denizin dibinde, besin açısından zayıf ve ama hayatta tutacak kadar oksijen içeren tortu katmanlarında uyku halindeydi.
101 milyon yıllık çökeltiden elde edilen mikropların büyütülmüş hali böyle görünüyor.
Japonya Deniz-Yeryüzü Bilim ve Teknoloji Ajansı öncülüğündeki araştırma ekibi 100 milyondan fazla bir süredir Güney Pasifik'te deniz yatağında bulunan tortu katmanlarını inceledi.
Mikroplar dünyanın en basit organizmaları arasındadır ve bazıları daha gelişmiş yaşam formlarının yaşayamayacağı ortamlarda yaşayabilir. Bilim adamları tarafından uygulanan inkübasyon sürecinden sonra mikroplar yemeye ve çoğalmaya başladı. Araştırma ekibi buldukları hemen hemen tüm mikropları canlandırabilmelerinin kendileri için de şaşırtıcı olduğunu söylüyor.
"HATA YAPTIK SANDIM"
BBC'nin aktardığı habere göre araştırmayı ekibini yöneten isimlerden Yuki Morono, "Mikropları bulduğumda önce bulgulardan şüphelendim, bir hata ya da deneyin başarısız olması sonucu ortaya çıktıklarını düşündüm. Denizin altındaki biyosferdeki organizmalar için yaş sınırı olmadığını biliyoruz" diyor.
Araştırmaya katılan isimlerden Profesör Steven D'Hondt, "Deldiğimiz en eski tortu katmanı aynı zamanda en az besine sahip katman, hala canlı organizmalar var ve uyanıp büyüyüp çoğalabilirler" dedi.
Deniz tabanında, deniz karından (sürekli olarak deniz yüzeyinden kaynaklanan organik döküntüler), tozdan, rüzgar ve okyanus akıntıları tarafından taşınan parçacıklardan oluşan tortu katmanları vardır. Mikroplar gibi küçük yaşam formları bu tortuda sıkışır.
BUNCA SÜRE NASIL HAYATTA KALDILAR?
Morono da, tortulardaki oksijenin, mikroplar için hiçbir enerji harcamadan milyonlarca yıl canlı kalabilmelerini sağladığını ifade etti. "Asıl sorum, yaşamın böylesi besin sınırlı bir ortamda var olup olamayacağıydı. Ve mikropların neredeyse yemek yokken yaşamlarını ne kadar sürdürebileceklerini bilmek istedik."
Morono liderliğindeki bilim adamları örnekleri büyümek için mikroplarını koaksüle etmek üzere inkübe ettiler. Sonuçlar, çökeltilerdeki mikropların fosilleşmiş yaşam kalıntılarından ziyade, mikropların büyüyüp bölünebildiklerini ve bu sayede hayatta kaldıklarını gösterdi.
101.5 YIL SONRA UYANDIKLARINDA YEMEYE HAZIRDILAR!
URI Oşinografi Enstitüsü okulu profesörü ve projenin eşbaşkanı Steven D'Hondt, "Kıtaların yakınında derin tortularda yaşam olduğunu biliyorduk" dedi. "Ama bulduğumuz şey, yaşamın derin okyanusta deniz tabanından da altta yatan kayalık bodruma kadar uzanmasıydı."
Morono ise sonuçlar karşısında ilk önce şaşkına döndüğünü belirtiyor: "İlk başta şüpheliydim, ancak 101.5 milyon yıl önce biriken tortulardaki mikropların% 99.1'inin hala hayatta olduğunu ve yemeye hazır olduğunu gördük" dedi.
Morono çalışma ile ilgili olarak sözlerine şunları da ekledi: "Bu eski mikropların nasıl evrildiklerini veya gelişip evrim geçirmediklerini anlamak istiyoruz. Bu çalışma, yer altı zemininin Dünya üzerindeki yaşamın sınırlarını keşfetmek için mükemmel bir yer olduğunu gösteriyor."
Araştırma bir zamanlar yaşanamaz olduğu düşünülen yerlerde yaşamın olabileceğini göstererek belki de evrenin başka bir yerinde yaşam olasılığından da bahsediyor.
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