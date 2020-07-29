100 milyon yıldır deniz altında uyuyorlardı... Bilim insanları uyandırdı

100 milyon yıldan uzun bir süredir Güney Pasifik'te denizin dibinde uyku halinde olan mikroplar, bilim insanları tarafından laboratuvar ortamında uyandırıldı...

100 milyon yıl sonra uyandılar

Dinozorlar döneminden bu yana Pasifik Okyanusu'nun derinliklerinde uyumakta olan mikroplar laboratuarda yeniden canlandırıldı. Bazıları 100 milyon yaşında olabilir, bu durum onları dünyadaki en uzun ömürlü yaşam formları haline getirebilir.

DİNOZORLAR DÖNEMİNDEN

Japon bilim insanlarının açıklamasına göre dinozorların yaşadığı dönemden kalan küçük organizmalar Güney Pasifik'te denizin dibinde, besin açısından zayıf ve ama hayatta tutacak kadar oksijen içeren tortu katmanlarında uyku halindeydi.

101 milyon yıllık çökeltiden elde edilen mikropların büyütülmüş hali böyle görünüyor.

Japonya Deniz-Yeryüzü Bilim ve Teknoloji Ajansı öncülüğündeki araştırma ekibi 100 milyondan fazla bir süredir Güney Pasifik'te deniz yatağında bulunan tortu katmanlarını inceledi.

Mikroplar dünyanın en basit organizmaları arasındadır ve bazıları daha gelişmiş yaşam formlarının yaşayamayacağı ortamlarda yaşayabilir. Bilim adamları tarafından uygulanan inkübasyon sürecinden sonra mikroplar yemeye ve çoğalmaya başladı. Araştırma ekibi buldukları hemen hemen tüm mikropları canlandırabilmelerinin kendileri için de şaşırtıcı olduğunu söylüyor.

Aerobic microbial life persists in oxic marine sediments as old as 101.5 million yearsAerobic microbial life persists in oxic marine sediments as old as 101.5 million years
Dr. Yuki Morono and Prof. Steve D'Hondt give an overview of IODP expedition 329. The research team behind the new study, from the Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology (JAMSTEC), the University of Rhode Island, the Kochi University and Marine Works Japan, gathered the ancient sediment samples ten years ago during an expedition to the South Pacific Gyre, the part of the ocean with the lowest productivity and fewest nutrients available to fuel the marine food web. With fine-tuned laboratory procedures, the scientists, led by Morono, incubated the samples to coax their microbes to grow. The results demonstrated that rather than being fossilized remains of life, the microbes in the sediment had survived, and were capable of growing and dividing. This study was supported by the Japan Society for the Promotion of Science (JSPS), the Funding Program for Next Generation World-Leading Researchers, and the U.S. National Science Foundation. This study was conducted using core samples collected during Expedition 329, “South Pacific Gyre Subseafloor Life,” of the Integrated Ocean Drilling Program. [Press Release] Deep sea microbes dormant for 100 million years are hungry and ready to multiply July 29, 2020

"HATA YAPTIK SANDIM"

BBC'nin aktardığı habere göre araştırmayı ekibini yöneten isimlerden Yuki Morono, "Mikropları bulduğumda önce bulgulardan şüphelendim, bir hata ya da deneyin başarısız olması sonucu ortaya çıktıklarını düşündüm. Denizin altındaki biyosferdeki organizmalar için yaş sınırı olmadığını biliyoruz" diyor.

Araştırmaya katılan isimlerden Profesör Steven D'Hondt, "Deldiğimiz en eski tortu katmanı aynı zamanda en az besine sahip katman, hala canlı organizmalar var ve uyanıp büyüyüp çoğalabilirler" dedi.

Deniz tabanında, deniz karından (sürekli olarak deniz yüzeyinden kaynaklanan organik döküntüler), tozdan, rüzgar ve okyanus akıntıları tarafından taşınan parçacıklardan oluşan tortu katmanları vardır. Mikroplar gibi küçük yaşam formları bu tortuda sıkışır.

BUNCA SÜRE NASIL HAYATTA KALDILAR?

Morono da, tortulardaki oksijenin, mikroplar için hiçbir enerji harcamadan milyonlarca yıl canlı kalabilmelerini sağladığını ifade etti. "Asıl sorum, yaşamın böylesi besin sınırlı bir ortamda var olup olamayacağıydı. Ve mikropların neredeyse yemek yokken yaşamlarını ne kadar sürdürebileceklerini bilmek istedik."

Morono liderliğindeki bilim adamları örnekleri büyümek için mikroplarını koaksüle etmek üzere inkübe ettiler. Sonuçlar, çökeltilerdeki mikropların fosilleşmiş yaşam kalıntılarından ziyade, mikropların büyüyüp bölünebildiklerini ve bu sayede hayatta kaldıklarını gösterdi.

101.5 YIL SONRA UYANDIKLARINDA YEMEYE HAZIRDILAR!

URI Oşinografi Enstitüsü okulu profesörü ve projenin eşbaşkanı Steven D'Hondt, "Kıtaların yakınında derin tortularda yaşam olduğunu biliyorduk" dedi. "Ama bulduğumuz şey, yaşamın derin okyanusta deniz tabanından da altta yatan kayalık bodruma kadar uzanmasıydı."

Morono ise sonuçlar karşısında ilk önce şaşkına döndüğünü belirtiyor: "İlk başta şüpheliydim, ancak 101.5 milyon yıl önce biriken tortulardaki mikropların% 99.1'inin hala hayatta olduğunu ve yemeye hazır olduğunu gördük" dedi.

Morono çalışma ile ilgili olarak sözlerine şunları da ekledi: "Bu eski mikropların nasıl evrildiklerini veya gelişip evrim geçirmediklerini anlamak istiyoruz. Bu çalışma, yer altı zemininin Dünya üzerindeki yaşamın sınırlarını keşfetmek için mükemmel bir yer olduğunu gösteriyor."

Araştırma bir zamanlar yaşanamaz olduğu düşünülen yerlerde yaşamın olabileceğini göstererek belki de evrenin başka bir yerinde yaşam olasılığından da bahsediyor.

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