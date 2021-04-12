100 Yıl Önce Batan Gizemli Denizaltının Hikayesi Hala Tam Olarak Çözülemedi

Birinci Dünya Savaşı'nda arkasında hiç bir iz bırakmadan kaybolan denizaltının gizemi, aradan geçen 100 yılı aşkın süre içerisinde halen tam anlamıyla çözülebilmiş değil.