Bir Sonraki iPhone'un En Önemli Özelliği "Görünmez" Olabilir!

Apple'ın yeni patenti, bir sonraki iPhone'un en önemli özelliğinin "görünmez" bir özellik olacağının sinyallerini veriyor.

  • Levent Öztürk
Bir Sonraki iPhone'a "Görünmeyen" Özellik

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