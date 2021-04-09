Bir Sonraki iPhone'un En Önemli Özelliği "Görünmez" Olabilir!

Bir sonraki iPhone'un en önemli özelliklerinden biri "görünmez" olabilir. Yeni bir patentte Apple, sunulacak herhangi bir Apple AR gözlüğünün akıllı telefon ile daha iyi etkileşime girmesini sağlayacak görülmez işaretleri detaylandırıyor.
Patently Apple tarafından fark edildiği üzere 10.969.600 numaralı patent, AR gözlüklerinin görüş alanlarındaki bir akıllı telefonu belirlemekte ve dizüstü bilgisayar veya TV ekranı gibi diğer ekranlarla farklarını çözmekte nasıl zorlanabileceği anlatılıyor. Bu durumun da, ekran ile tetiklenmesi gereken AR bilgilerinin ortaya çıkmaması ile iki cihazın birbirleri ile etkileşimini zorlaştırması mümkün olabilir.
Patentte belirtilene göre bu durumun çözümü, potansiyel olarak telefonun (veya Apple Watch'un ya da başka herhangi bir aksesuarın) üzerine yerleştirilecek "hayali yansıtıcı kodları" içeren görsel işaretlerde yatıyor. Bu işaretler, gözlük tarafından tanımlanabilecek ancak kullanıcılar tarafından neredeyse görülemeyecek ışığı geri yansıtan malzemeler, ışıl ışıldayan malzemeleri ve ince film müdahale filtresi katmanlarını kullanacak. Daha sonra bu işaretler, AR gözlüklerine gerçek dünyadaki şekil, yönelim, boyut ve konum hakkında bilgiler verecek.
Yukarıdaki patent, kenarlarında bu işaretlere sahip olan bir cihazı gösteriyor ve bu işaretlerin, bir AR başlığının dijital komutlarını bir akıllı telefon veya tablet gibi bir cisim ile nasıl hizalayabileceği konusunda bir fikir veriyor.
Apple'ın, güçlendirilmiş gerçeklik fikirlerinin farklı cihazlarda nasıl çalışacağını düşündüğünü görmek oldukça kolay. Apple, her zaman için birden fazla Apple cihazına sahip olmanın (ve bunları satın almanın) diğerlerine daha fazla işlev kattığı bir ekosistemi oluşturmayı tercih ediyor.
Patentte bahsi geçmiyor olsa da önemli olan bir başka nokta, bu malzemelerin başka cisimler üzerinde de kullanılabilecek olması. Her ne kadar Apple'ın AR görüntü tanıma ve konum veri tabanı AR gözlük kullanıcısı için bilgileri almak için yardımcı olacak olsa da, görüntü tanıma ve konum verilerinin hazır olmadığı noktalarda önemli yerleri belirlemek için bu işaretler kullanılabilir.
Apple AR gözlükleri konusunda yıllardır söylentiler bulunsa da artık, en sonunda, bu gözlüklerin resmi tanıtımını görme ihtimalimiz giderek artıyor. Hatta WWDC 2021 davetiyesi de bu gözlüklerin varlığına işaret eder gibiydi ve bu yüzden de yakın bir zaman içerisinde özelliklerin ortaya çıkmasına hazır olmanızda fayda olabilir.
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