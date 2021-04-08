WhatsApp'ı Android ve iOS Arasında Taşımak Mümkün Hale Geliyor!

Android'den iOS'a ya da iOS'tan Android'e geçerken WhatsApp sohbetlerini ve WhatsApp verilerini transfer etmek kullanıcılar için en büyük sorunlardan biri. Ama şimdi WhatsApp, sohbetleri iOS ve Android arasında kolaylıkla transfer etmek için düğmeye basmış gibi görünüyor.

WhatsApp sohbetleri nihayat taşınabilecek

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