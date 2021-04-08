WhatsApp'ı Android ve iOS Arasında Taşımak Mümkün Hale Geliyor!

WhatsApp sohbet yedeklemesi, kullanıcıların telefon değiştirirken sohbetlerini ve verilerini saklamalarına olanak tanıyor ve oldukça kullanışlı bir özellik. Aynı işletim sistemini kullanan telefonlar arasında geçiş yapmak son derece kolay olsa da, Android'den iOS'a veya iOS'tan Android'e geçiş yapmak istediğinizde bunu yapmanız pek de mümkün olmuyor.
WhatsApp sohbetlerini Android'den iPhone'a ya da iPhone'dan Android'e aktarmak ne yazık ki mümkün değil. Bu büyük bir sorundu ve kullanıcılar bir süredir platformlar arası yedeklemeler istiyordu. Görünen o ki WhatsApp geliştiricileri bu soruna bir çözüm bulmak için artık kolları sıvadı. Wabetainfo'nun haberine göre geliştiriciler, kullanıcıların sohbet geçmişini farklı platformlar arasında taşımalarına olanak tanıyan yeni bir özellik üzerinde çalışıyor. Bu, WhatsApp'ın gelecekteki bir sürümünde tanıtılacak, ancak henüz herhangi bir zaman çizelgesi mevcut değil.
Aslında haber, bu özellikle birlikte gelebilecek güncellemenin yapı numarasından bile bahsetmiyor, ancak WhatsApp sürümünüzü App Store veya TestFlight'tan güncel tutmanızdan bahsediyor. Bilinen tek şey, bu özelliğin çalışabilmesi için iki telefondaki WhatsApp'ın sürümünün aynı olması gerektiği...
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