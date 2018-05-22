12K Kamerayla Kaydedilen Büyüleyici Video
New York üzerinden hummalı bir çalışmayla kaydedilen bu video, bilgisayarınız güçlüyse sizi de etkileyecek...
8K televizyonların bugün gereksiz olduğunu düşünenler var ve muhtemelen haklılar. Ancak sinema fotoğrafçısı Phil Holland, New York'ta çektiği 12K çözünürlüklü videoyla (yayınladığı video 8K olsa da) yüksek çözünürlüğün ne kadar etkileyici olabileceğini gösterdi.
Holland bu iş için üzerinde üç RED Weapon Monstro 8K VistaVision kamera bulunan Shotover K1 Hammerhead adlı özel bir sistemden faydalandı. Kaydedilen videolar 12K, 48fps'lik bir film oluşturmak üzere birleştirildi. Filmin her karesi 100 megapiksele denk geliyor.
Yüksek çözünürlüklü kameraları kullanarak helikopterden görüntü kaydetmek ise ayrı bir zorluk oldu. K1 Hammerhead'in üzerinde kameraları dengeleyecek altı eksenli bir jiroskop bulunuyor. Videoları birleştirme işinin başarılı olması için örtüşen kısımların da doğru biçimde hesaplanması, kameraların RED'in Jetpack SDI modülüyle eşitlenmesi gerekiyordu. Holland, "bu kötü çocuğun maksimum amaçla kullanıldığını aslında ilk kez görüyorum," demekten çekinmedi.
Videoları hizalayıp, birleştirmek, çekim işi kadar zordu. Üç kamera farklı yöne baktığından kayıt üzerinde perspektif düzeltmeleri yapıldı. Ortaya çıkan görüntü, standart DCI 1.9:1 görüntü oranında 12K çözünürlüklü bir video oldu. 12K videoyu göstermenin yolu genellikle olmadığından Holland, çözünürlüğü 8K'ya düşürdü.
8K'yı muhtemelen gerçek çözünürlüğünde izleyemeyeceksiniz, ancak güçlü bir PC'niz, 4K veya 5K ekranınız varsa, görüntüleri beğeneceğinizden eminiz.
Zeynel A. Öztürk
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