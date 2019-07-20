13 Reasons Why Sahnesi, 2 Yıl Sonra Değişti!
Netflix dizisi 13 Reasons Why'ın birinci sezondaki tartışma yaratan sahnesi, yayınlanmasının üzerinden iki yıl geçtikten sonra değiştirildi!
- Levent Öztürk
Netflix, 13 Reasons Why (Ölmek İçin 13 Neden) dizisindeki tartışmalara yol açan intihar sahnesini, dizinin yayımlanmasının neredeyse iki yıl sonrasında değiştirdi.
Netflix, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada "pek çok gençten 13 Reasons Why'ın onları depresyon ve intihar gibi zor konular hakkında düşünmeye ve yardım aramaya ittiğini duyduk" cümlesi yer alıyordu. Açıklama şöyle devam etti: "Bu yaz üçüncü sezonu yayımlamaya hazırlanırken, dizi hakkında devam eden tartışmaya dikkat ettik. Aralarında Amerika İntihar Engelleme Kuruluşu sağlık idaresi başkanı Dr. Christine Moutier'in de bulunduğu medikal uzmanların tavsiyesi ile yaratıcı Brian Yorkey ve yapımcıların, birinci sezonda Hannah'ın kendi hayatını sonlandırdığı sahneyi tekrar düzenlemelerine karar verdik."
13 Reasons Why, Jay Asher'ın 2007 tarihli kitabı üzerine kurulmuş bir dizi. Hem kitap, hem de dizi, Clay adlı karakterin, intihar eden Hannah Baker tarafından kaydedilen ve verdiği karar için arkadaşları ve sınıf arkadaşları dahil olmak üzere başka kişileri suçlayan kasetleri dinlemesini konu alıyor.
Birinci sezonun 13 bölümünün tamamı Mart 2017 tarihinde yayımlanmıştı. Final bölümündeki Hannah'nın intiharının gözüktüğü bir sahne ile başlayan tartışmalar, Netflix'in diziye daha fazla uyarı eklemesine sebep olmuştu. Şu anda ise intihar sahnesi büyük oranda kaldırılmış durumda ve bunun yerine Hannah'nın kendisini öldürmeden önce ayna önünde ağlaması ve sonrasında ebeveynlerinin Hannah'nın ölümüne tepkileri görülüyor.
Dizinin yaratıcısı Yorkey, sahnenin asıl amacının "intiharın çirkin gerçekliğini" göstermek olduğunu söylemişti. Ancak uzmanlar ile konuşmasından sonra Netflix ile aynı karara vararak sahneyi değiştirmeyi kabul etti.
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