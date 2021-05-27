14 çekirdekli Alder Intel Lake İşlemci, Performansıyla Birlikte Sızdı!

Son birkaç gün içinde Geekbench 5 kıyaslamalarıyla ortaya çıkan Intel'in yeni Intel'in Alder Lake CPU'su, bu defa daha fazlasıyla göründü.
Intel'in Alder Lake-P platformu olarak bilinen 14 çekirdekli Alder Lake yongası, 1.4 GHz'lik temel saat frekansı tabloda görünse de, tavan frekans noktasında tam 27.1 GHz'lik artış göstermesiyle dikkati çekiyor.
Elbette bu 2'inci frekans değerinin bir gerçeklik payı yok. Muhtemelen burada bir yanlışlık yer alıyor. Öyle ki, işlemcinin final sürümünde taban frekansının da bu kadar düşük olması beklenmiyor. Bunun bir test edilen örnek CPU olduğunu unutmamak gerekiyor.
İşlemcinin 14 çekirdekli ve 20 iş parçacıklı olduğu gösterilirken, teoride ana çekirdekleri 6 performans çekirdeği ve 8 verimlilik odaklı çekirdeklerinden oluşacak. Intel'in yeni platformu ortaya çıkan ilk Geekbench 5 testlerinde 1287 puan tek çekirdek, 8950 puan çoklu çekirdek sonuçları alsa da, sonraki testlerde de 1298 puan tek çekirdek, 9040 puan çoklu çekirdek sonuçlarına da ulaşmış.
Bu sonuçların oldukça umut verici olduğu kesin. Ancak işlemcinin gerçek hızını şimdilik bilmediğimiz için bu sonuçları yorumlaması zor. Daha fazla bilgi yakında gelecektir.
Alder Lake CPU'ları PCIe 5.0 ve DDR5 desteği ile yepyeni bir soket ve hibrit çekirdek karışımı ile gelecek ve Intel böylece işlemci pazarına yeni bir soluk daha getirecek. 2021 yılının sonunda gelmesi beklenen platformu heyecanla bekliyoruz.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın