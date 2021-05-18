15 Yıl Önce Öldürülen Futbolcu, Deep Fake ile Sahalara Geri Döndü

15 yaşındayken geleceğin yıldız futbolcularından biri olarak gösterilen Kiyan Prince'in hayalleri, bir bıçak darbesi sonrasında sona ermek zorunda kalmıştı. Kiyan, Queens Park Rangers genç takımına imza atan gelecek vaat eden bir futbolcuydu ancak 2006 yılında, Edgware'deki okulunun önünde bir kavgayı ayırmaya çalışırken, trajik bir şekilde bıçaklanarak öldürüldü.
Şimdiyse, deep fake teknolojisi, onun bugün olabileceği oyuncunun bir kopyasını bizlere sunuyor. Eğer yaşasaydı bugün 30 yaşında olacaktı. EA Sports da, Kiyan'ın bugün olabileceği oyuncuyu FIFA 21'e ekleyerek onu anmaya karar verdi.
30 yaşındaki Kiyan'ın görüntüleri, gelişmiş deep fake teknolojisi, illüstrasyon ve bilim insanları ile Kiyan'ın ailesinden gelen girdilerin bir kombinasyonu ile oluşturuldu. Kiyan'ın babası Dr. Mark Prince OBE, oğlunun çocukluk hayalini gerçekleştiren görüntülerinin diğer savunmasız gençlere de aynı şeyi yapma konusunda ilham vereceğini umuyor ve şöyle konuşuyor: "O, hayatı çok erken elinden alınmış genç siyah bir çocuktu."
Dr. Prince, oğlunun ölümünden bu yana, Kiyan Prince Vakfı aracılığıyla hayatını çete kültürü ile mücadeleye adamış durumda. Şu anda hayır kurumu için kalıcı bir temel oluşturmaya yetecek kadar para toplamaya çalışıyor.
Kiyan'ın öldürülmesi, İngiltere'de yasaların değişmesine kadar uzanan önemli uygulamalara yol açmıştı. Örneğin insanların yasal olarak bıçak alabilecekleri yaş 18'e çıkartılmıştı. Dr. Prince'e göre, önleyici tedbirlere ve "çocukları kriminalize etmemek için yürürlükte olan politika ve prosedürlere" daha fazla yatırım yapılması gerekiyor.
Queens Park Rangers'ın genel müdürü Lee Hoos ise, kulüplerin gençleri sokaklardan uzak tutmada önemli bir rol oynayabileceğine inanıyor. Hoos, tüm gençlerin profesyonel bir oyuncu olarak başarılı olamayacaklarını, ancak futbolun onlara "düzgün bir yaşam" ve "ne yapmaya karar verirlerse verilsin" başarılı olmaları için gerekli becerileri sağlayabileceğini düşünüyor.
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