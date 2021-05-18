Bill Gates'in Uygunsuz Bir İlişki Yaşadığı ve Soruşturulduğu İddia Ediliyor

Bill Gates hakkında bir şok haber daha: Microsoft'un, Bill Gates hakkında bir şirket çalışanıyla "uygunsuz bir ilişki yaşadığı" gerekçesiyle soruşturma başlattığı ortaya çıktı.