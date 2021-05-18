Bill Gates'in Uygunsuz Bir İlişki Yaşadığı ve Soruşturulduğu İddia Ediliyor

Wall Street Journal'ın geçtiğimiz gün yayınladığı bir haber, gözleri bir kez daha Bill Gates'in üzerine çevirdi. Habere göre Bill Gates'in 2020 yılında yönetim kurulundan ayrılmasının sebebi, bir kadın Microsoft çalışanıyla kurduğu ve diğer yönetim kurulu üyelerinin uygunsuz olarak nitelendirdiği geçmiş bir ilişkisiydi. Gates, bu ilişki yönetim kurulunda araştırırken istifa etme karar vererek Microsoft'un yönetim kurulundan ayrıldı.
Konuya yakın olduğu söylenen kişilerin Journal'a verdiği demeçte belirttiğine göre kurul tarafından işe alınan bir hukuk firması, bir Microsoft mühendisinin Gates ile yıllarca süren cinsel ilişkide bulunduğunu iddia ettiği bir mektup ile ilgili soruşturma başlattı. Journal'ın bildirdiğine göre, bu süreç sırasında bazı yönetim kurulu üyeleri, Gates'in kurucusu olduğu ve on yıllarca yönettiği şirketin yönetim kurulunda kalmasının uygun olmadığı sonucuna vardı ve Gates, kurulun soruşturması tamamlanmadan istifa etti.
Microsoft, konuyla ilgili bir soruşturma yürütüldüğünü doğruladı.
Bir Microsoft temsilcisi tarafından yapılan açıklamada "Microsoft, 2019'un ikinci yarısında Bill Gates'in 2000 yılında bir şirket çalışanıyla yakın bir ilişki başlatmaya çalıştığına dair bir duyum aldı" dedi ve ekledi: "Kurulun bir komitesi, kapsamlı bir soruşturma yürütmek için dışarıdan bir hukuk firmasının yardımıyla bu konuyu inceledi. Soruşturma boyunca Microsoft, endişeyi dile getiren çalışana kapsamlı destek sağladı."
Gates konu hakkında bir yorum yapmış olmasa da, Microsoft kurucu ortağının bir sözcüsü Journal'a "neredeyse 20 yıl önce dostane bir şekilde sona eren bir ilişki" olduğunu doğruladı. Ayrıca yönetim kurulundan ayrılma kararının hiçbir şekilde bu konuyla ilgili olmadığını, söyledi.
Gates, o tarihte yapılan bir basın açıklamasına göre, "küresel sağlık, kalkınma, eğitim ve iklim değişikliğiyle mücadeledeki artan katılımı dahil olmak üzere hayırseverlik önceliklerine daha fazla zaman ayırmak" için 13 Mart 2020'de Microsoft yönetim kurulundan istifa etti.
Gates ve eşi Melinda Gates, 27 yıl sonra evliliklerini sonlandırdıklarını bu ayın başlarında açıkladılar. Twitter'da yayınlanan ortak açıklamada çift, "Hayatımızın bu sonraki aşamasında bir çift olarak birlikte büyüyebileceğimize artık inanmıyoruz" dedi. Boşanma dilekçesinde Melinda Gates, evliliklerini "geri dönüşü olmayan bir şekilde bozulmuş" olarak nitelendirdi.
Wall Street Journal, 9 Mayıs'ta Melinda Gates'in boşanmayı planladığı için 2019'dan beri avukatlarla görüştüğünü bildirmişti. Gazete, Bill Gates'in hüküm giymiş seks taciri Jeffrey Epstein ile zaman geçirdiğine dair daha önceki ortaya çıkan bilgilerin, kararının en azından kısmen arkasında olduğunu bildirmişti. Söylenene göre Melinda Gates, Epstein'ın Bill ile olan ilişkisi konusunda endişelenmişti. New York Times Ekim 2019'da Bill Gates'in 2011'den beri Epstein ile "birçok kez" görüştüğünü bildirdi. Bill Gates ise Epstein ile herhangi bir iş ilişkisi veya arkadaşlığı olduğunu reddetti.
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