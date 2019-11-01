16 inç MacBook Pro'nun Sürpriz Yeniliği Sızdı!
Beklenen 16 inç MacBook Pro'dan gelen yeni sızıntı ve görüntü, Touch Bar'da ufak ama ciddi bir yenilik göreceğimizi söylüyor!
- Levent Öztürk
Beklenen 16 inç MacBook Pro'nun yeni bir fotoğrafı, macOS Catalina 10.15.1 içerisindeki dosyalar ile sızdı. Buna göre Touch Bar ile Touch ID için farklı tasarımlar söz konusu. 9to5Mac tarafından macOS 10.15.1 kodunun derinliklerinde bulunan görüntü dosyası, Touch Bar ve Touch ID modüllerinin bir alüminyum şeridi ile ayrıldığını gösteriyor. Şimdiye kadar Mac Book Pro modellerindeki Touch Bar'ların tamamı Touch ID modülünü aynı kutu içerisinde barındırıyordu.
Bu küçük bir fark gibi gözükse de, yeni bir klavye ile gelmesi beklenen 16 inç MacBook Pro tasarımının geri kalanını etkileyebilir. 9to5Mac, yeni modelde fiziksel bir Esc tuşu da olacağını söylüyor. Tüm modellerde yazılım tabanlı bir Esc tuşu bulunuyordu ancak fiziksel tuşun varlığına, tuşun kendisi görülmeden veya Apple tarafından doğrulanmadan şüphe ile yaklaşmakta fayda var.
9to5Mac ekibi bu en son görüntü sızıntısı ile birkaç gün önceki sızıntıyı bir araya getirerek, 16 inç MacBook Pro'daki tasarım değişiminin beklendiği kadar büyük olmayabileceğini bildiriyor.
Şu anda tam olarak kesin olmasa da "kesin" noktasına yakın olan tek bilgimiz, 16 inç MacBook Pro'nun Touch Bar ve Touch ID modüllerinin birbirlerinden ayrı olabileceği ve "neredeyse" kesinlikle 2019 Ekim tarihinde sunulmayacağı.
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