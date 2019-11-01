16 inç MacBook Pro'nun Sürpriz Yeniliği Sızdı!

Beklenen 16 inç MacBook Pro'dan gelen yeni sızıntı ve görüntü, Touch Bar'da ufak ama ciddi bir yenilik göreceğimizi söylüyor!

01 Kasım 2019 21:00

Levent Öztürk