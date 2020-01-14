16GB RAM'li lk Telefon Black Shark 3 Olabilir

Bugün bir telefonda bulabileceğiniz en yüksek RAM miktarı 12GB, ancak Black Shark 3 sayesinde yakında 16GB RAM'e sahip bir telefonunuz olabilir.
Twitter'da isabetli tahminleriyle tanınan @Sudhanshu, telefonun 16GB RAM ile geleceğini söyledi. Telefonun 16GB RAM'e sahip ilk telefon olup olmayacağı, elbette ne zaman çıkacağına bağlı. Bir süredir konuşulan Black Shark 3'ün MWC 2020'de tanıtılma ihtimali var.
Oyun telefonları bolca RAM'e ihtiyaç duyduuğndan Black Shark'ın 16GB RAM ile avantaj sağlayacağını söyleyebiliriz. Bununla birlikte modern PC'lerden (çok daha) güçsüz olan telefonlarda bu kadar çok RAM'in bulunması, yazılımlardaki optimizasyonların yetersiz olması gibi bazı eleştirilere yol açabilir.
Black Shark 3'ün 5G bağlantı desteği de sunması bekleniyor. Böylece telefon, Samsung'un beklenen Galaxy S20 serisi ve OnePlus 8 Pro ile ciddi bir biçimde yarışabilir. Elbette Black Shark 3'ün oyunculara yönelik ayırt edici bir tasarımı olacaktır ve bu, herkesin ilgisini çekmeyebilir.
Tüm bunlar şimdilik birer dedikodu olsa da, 12GB RAM çıtasının yükseldiğini görmek sürpriz olmayacak. Çoğu kullanıcı için bu kadar RAM'in bir anlamı olmasa da, 2020'nin sonlarına doğru üst düzey telefonların 16GB RAM sunduklarını görebiliriz.
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