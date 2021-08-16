17.000 Yıl Önce Yaşayan Bahtsız Mamutun Tüm Gizemleri Çözüldü!

Bilim insanları, 17.000 yıl önce yaşadığı tespit edilen bir mamutun üzücü hikayesini ve gizemini ortaya çıkarttı!

17.000 Yaşındaki Bahtsız Mamutun Gizemi Çözüldü

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