17.000 Yıl Önce Yaşayan Bahtsız Mamutun Tüm Gizemleri Çözüldü!

Mamutların çok eski zamanlardan kalma tüylü devasa yaratıklar olduğunu biliyoruz. Yeni bir çalışma, büyük boyutlarının onları kuzeyin dondurucu soğuklarından kaçmak için kilometrelerce uzağa gitmelerine engel olmadığını gösteriyor.
Alaska Üniversitesi'nden araştırmacı Matthew Wooller, "Bulduğumuz mamutun mevsimsel bir göçmen olup olmadığı net değil, ancak ciddi bir mesafe kat etmiş olduğu açık" diyor ve ekliyor: "Hayatının bir bölümünde Alaska'nın birçok bölgesini ziyaret etti. Alaska'nın ne kadar büyük olduğu düşünüldüğünde, bu alan gerçekten inanılmaz."
Wooller, 17.000 yıldan fazla bir süre önce yaşamış bir mamutun yaşamı boyunca yaptığı yolculukların haritasını çıkarmak için kimyasal izotop verilerini kullanan bir ekibe liderlik etti. Bulgular üzerine bir makale, Science dergisinin kapak hikayesini oluşturuyor.
Uluslararası araştırmacılardan oluşan bir grup, mamutun dişindeki stronsiyum ve oksijen elementlerinden gelen izotopik imzaları analiz etti, ardından bu verileri eyalet çapındaki küçük kemirgenlerin dişlerinin analizinden elde edilen Alaska genelindeki izotop varyasyon haritalarıyla karşılaştırdı.
Paleontolog ve Kuzey Alaska Üniversitesi Müzesi müdürü Pat Druckenmiller, "Doğdukları andan öldükleri güne kadar yaptıkları her şeyi dişlerini inceleyerek öğrenebiliyoruz" diyor ve sözlerine şöyle devam ediyor: "Diş kayıtları, mamutun 28 yaşına kadar yaşadığını ve bu süre içinde Alaska tundrası, taygası ve dağlarında neredeyse dünyayı iki kez dönecek kadar uzun bir yolculuk gerçekleştirdiğini gösteriyor."
Mamutun hayatının hiç kolay olmadığı da kayıtlardan görülüyor. 15 yaş civarında sürüsünden dışlanmış. Bu tür bir durum genellikle çağdaş fillerde de görülüyor. Hayvan yaşamının son kışında, Brooks Sıradağları üzerinde dolaşırken açlıktan ölmüş.
Araştırma ayrıca, Kuzey Kutbu küresel ısınma nedeniyle bozulduğundan dolayı, kutup ayısı gibi türler için de karanlık bir geleceğin şekillenmekte olduğunu gösteriyor.
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