Mars'ta Çekilmiş Bir Selfie'niz Olsun İster misiniz? Bu Artık Mümkün!

Uzay hala insanlığın çözmeye can attığı birçok sırrı barındırıyor. NASA ise, 2030 yılına kadar insanları Mars'a taşımayı amaçlıyor ve bu yüzden de son zamanlarda insanlar, özellikle Mars'ı çevreleyen sırlarla ilgileniyor.
NASA'nın Perseverance Aracı Mars'a inmişken, uzay ajansı bu başarıyı kutlamak için internette çok özel bir hizmet başlattı. Artık isteyen herkesin Mars'ta bir selfie fotoğrafı olabilir!
Mars'ta Selfie Nasıl Çekilir?
NASA'nın çevrimiçi hizmeti Mars Perseverance Photo Booth, sanal bir fotoğraf kabini olarak değerlendirilebilir. Perseverance'nin yanında veya ajansın Jet Propulsion Laboratuvarı dışında Mars yüzeyi de dahil olmak üzere, kendinizi sekiz arka plandan birine koyabiliyorsunuz.
NASA'nın İletişimden Sorumlu Yönetici Yardımcısı Marc Etkind, "NASA'nın beşinci Mars gezgini olarak Perseverance, olağanüstü bir mühendislik geçmişine ve görev ekibine sahip. Tüm dünyayı bu heyecan verici olayı bizimle paylaşmaya davet etmekten heyecan duyuyoruz" diyor.
Mars Perseverance Photo Booth hizmete girer girmez, Mars'ta poz veren heyecanlı insanların sahte selfie'leri de sosyal medyayı doldurmaya başladı. Üstelik hizmet sadece bir kişinin olduğu fotoğraflarla da sınırlı değil. İsterseniz, bazı kullanıcıların yaptığı gibi, tüm insan gruplarını veya evcil hayvanınızı da Mars'a "yollayabilirsiniz."
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