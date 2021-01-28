Microsoft, Yeni Reklamında Apple ile Adeta Dalgasını Geçti... İzleyin!

Microsoft'un Surface Pro 7 için hazırladığı yeni reklam filmi, -alaylı da olsa- MacBook Pro'da önemli bir eksikliğe dikkat çekiyor.

  • Ercan Uğurlu
Microsoft, Yeni Reklamında Apple ile Alay Etmiş

Microsoft, Surface Pro 7 için hazırladığı yeni reklam filmini yayınlamış. Reklam filminde Surface Pro 7'yi Apple'ın MacBook Pro'su ile karşılaştıran Microsoft, her 2 laptop'ın bazı özelliklerini karşı karşıya koymuş. Ancak bunu yaparken, Apple ile alay etmekten de geride durmamış.

Hemen aşağıda izleyebileceğiniz videoda, Surface Pro 7'yi MacBook Pro ile karşılaştıran Microsoft, MacBook Pro'nun Touch Bar'ı için "küçük çubuk" derken, izleyicilere Apple'ın neden laptop'a tam bir dokunmatik ekran yerleştirmediğini soruyor. Haksız da sayılmaz.

Oynat Microsoft'tan Apple'a taş! Microsoft'un Surface Pro 7 için hazırladığı yeni reklam filmi, -alaylı da olsa- MacBook Pro'da önemli bir eksikliğe dikkat çekiyor.

Zira Surface Pro 7 de pek çok laptop gibi tamamen dokunmatik bir ekranla geliyor ve kalem desteği içeriyor. MacBook Pro'larda ise halen ekranı kontrol etmenin tek yöntemi touchpad veya ayrıca takacağınız bir fare.

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

Evden çalışanlara doğru laptop seçimi!

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
BİM 27 Ocak 2021 aktüel kataloğunda Dijitsu TV, akıllı bileklik dikkat çekiyor
A101 28 Ocak 2021 aktüel kataloğunda Lenova tablet, Huawei cep telefonu, Toshiba TV fırsatı
Araç muayene ücretleri 2021 ne kadar? Belli oldu
Çap işareti nasıl yapılır? Klavyede çap işareti (Ø)

Günün En çok Okunanları
Medium: Herkesin Merakla Beklediği Oyunu Tüm Detaylarıyla İnceledik
Samsung, Galaxy S21 Macerasına Temkinli Başlıyor
Samsung Galaxy A02 Tanıtıldı, Özellikleri ve Fiyatı Haberimizde
"Hiçbir Şey" Resmi Olarak Tanıtıldı; Ne Olduğu ise Halen Belli Değil
Dünyanın En Hızlı Şarj Cihazı Türkiye'de

 

 