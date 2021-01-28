Microsoft, Yeni Reklamında Apple ile Adeta Dalgasını Geçti... İzleyin!

Microsoft, Surface Pro 7 için hazırladığı yeni reklam filmini yayınlamış. Reklam filminde Surface Pro 7'yi Apple'ın MacBook Pro'su ile karşılaştıran Microsoft, her 2 laptop'ın bazı özelliklerini karşı karşıya koymuş. Ancak bunu yaparken, Apple ile alay etmekten de geride durmamış.
Hemen aşağıda izleyebileceğiniz videoda, Surface Pro 7'yi MacBook Pro ile karşılaştıran Microsoft, MacBook Pro'nun Touch Bar'ı için "küçük çubuk" derken, izleyicilere Apple'ın neden laptop'a tam bir dokunmatik ekran yerleştirmediğini soruyor. Haksız da sayılmaz.
Zira Surface Pro 7 de pek çok laptop gibi tamamen dokunmatik bir ekranla geliyor ve kalem desteği içeriyor. MacBook Pro'larda ise halen ekranı kontrol etmenin tek yöntemi touchpad veya ayrıca takacağınız bir fare.
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